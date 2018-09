Ile Maurice: Les ordures seront empilées à Mare-Chicose

Le centre d'enfouissement de déchets de Mare-Chicose, dans le Sud, va connaître des changements bientôt, avec l'entreposage vertical. Six soumissionnaires se sont manifestés pour ce projet et leurs noms ont été révélés la semaine dernière.

Sage Engineering (France), sir Frederick Snow & Partners Ltd (Royaume-Uni), COWI A/S (Danemark), Antea Group et GETEC 01 (France), Pollux Consulting BVBA (Belgique) et Dohwa Engineering Co Ltd (Corée du Sud) ont fait une proposition technique et financière au ministère de l'Environnement. Le ministère compte adopter ainsi l'entreposage de déchets avec une structure verticale.

C'est quoi ? Il s'agit de poser les déchets les uns sur les autres, pour créer un grand tas vertical. Cette structure est normalement réalisée à côté d'un dépotoir, pour créer une nouvelle expansion, au lieu de créer un nouveau site.

Plusieurs pays ont adopté cette méthode, qui permet de ne pas agrandir le site pendant 20 ans. Le centre d'enfouissement peut ainsi contenir plusieurs milliers de tonnes de déchets et peut être utilisé pendant 10 à 16 ans, pour une couche.