Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Une tribune d'expression populaire à Matete pour préparer des élections apaisées

Sur le thème « La population de Matete face aux enjeux de l'heure : démocratie et paix », une matinée d'échange a été organisée, le 26 septembre dans la salle polyvalente de la commune, par l'Institut des stratégies pour le développement durable (ISDD), en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel et le Comité local de développement de Matete (CLDM).

L'activité a réuni une centaine de personnes dont les responsables d'ONG, des leaders d'opinion, les délégués du CLDM, les chefs de quartier et des localités. Elle visait globalement à sensibiliser la population de la commune de Matete à participer massivement et en toute responsabilité aux élections attendues dans le pays. D'une manière spécifique, la matinée d'information a mis l'accent sur ce que doit être le comportement des Matetois pendant et après la période électorale.

Expliquant les motivations de cette initiative, la représentante de l'ISDD et de la Fondation Hanns Seidel, Chouchou, a indiqué que cette tribune d'expression populaire, organisée à la veille des élections, était un moment pendant lequel les participants étaient appelés à donner leurs avis sur la démocratie ainsi que sur la paix, pour l'avenir du pays.

La démocratie et la paix

Représentant le bourgmestre de Matete, le chef de bureau Hemedi a interpelé la population de cette municipalité sur les enjeux politiques de l'heure. « Je vous invite à ouvrir l'œil et à vous approprier ces enjeux afin d'être des acteurs de premier plan et non de seconde zone », a-t-il dit dans son mot.

Pour atteindre les objectifs fixés, les organisateurs avaient prévu deux sous-thèmes. Jules Onya, expert au ministère du Développement durable, a planché sur la « Mobilisation de la population de Matete à voter utile ». Dans son exposé, il a indiqué que « voter était un droit civique alors que ne pas voter, c'était laisser aux autres de décider à sa place ou valider un choix qui n'est pas le sien ».

L'intervenant a également brossé le profil du candidat à voter. Pour lui, l'électeur doit voter pour un candidat compétent, originaire ou habitant la municipalité qui a l'amour, la volonté, le savoir-faire et le savoir-être et dont la probité morale est prouvée.

Intervenant sur le second sous-thème, le coordonnateur du CLDM, Félix Kudia Luvanga, a parlé du « Comportement de la commune de Matete avant, pendant et après les élections ». Adoptant une méthode participative, cet encadreur social a amené les participants à privilégier un comportement réfléchi. Félix Kudia Luvanga les a prévenus de l'influence que peut avoir le comportement d'un individu sur toute la société. Il a également décliné certains actes qui dévoilent un mauvais comportement. Sa démarche a consisté à appeler la population à adopter un comportement qui contribue au développement du pays. « Adoptons un bon comportement, parce que personne ne viendra développer le pays à notre place. Pendant les élections et après la proclamation des résultats, il faut éviter le triomphalisme et la destruction des infrastructures du pays », a-t-il insisté.

Rappelant que le vote était un droit, le coordonnateur général du CLDM a également souligné que tout le monde n'était pas appelé à être député ou dirigeant, alors que le vote était un droit garanti par la Constitution.

Dans cet effort de balayer certaines conceptions erronées qui ont pris corps dans l'imagerie populaire, Félix Kudia Luvanga a signifé que le rôle d'un député n'était pas de construire des ponts ou des écoles. « Son rôle est de voter des lois et de parler au nom de la population afin que les dirigeants agissent selon les besoins de cette population », a-t-il expliqué, avant d'appeler cette population à faire des bons choix et à bannir la peur.

Le coordonnateur général du CLDM a, par ailleurs, regretté la faible participation de la population de la municipalité aux opérations d'enrôlement. « Les conséquences de cette faible participation sont notamment que la commune n'aura qu'un seul siège à l'assemblée provinciale et neuf conseillers municipaux », a-t-il dit.

Les interventions des participants ont permis d'avoir une même idée sur le sujet.