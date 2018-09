Congo-Brazzaville: Festival Ony music - Plusieurs artistes africains sur scène à Brazzaville

La première édition de la manifestation aura lieu le 29 septembre, sur l'esplanade du Palais des congrès de Brazzaville, à partir de 16h.

Le festival Ony music connaîtra la participation de plusieurs artistes venus de différents pays d'Afrique. Il s'agit, entre autres, pour le Cameroun, de Blanche Bailly (artiste qui a le vent en poupe en ce moment) et Shura ; Shan'L La Tieza, du Gabon ; Iba Montana et Gamezi Palace, du Mali ; Yoro Swag de la République démocratique du Congo (RDC) ; et des artistes locaux, à l'instar de Trésor Mvoula ; Youyou Mobangué ; Marvy M'vila ; David Chakalewa ; DJ Boogie Black ; Biz Ice ; Dj Migo One et Mixton de Pointe-Noire. Il y aura également des jeunes talents à qui les organisateurs ont donné l'opportunité de pouvoir prester en première partie, pour que la fête soit belle.

L'argent encaissé au cours de ce concert sera affecté à l'achat des fournitures scolaires qui seront remises aux orphelins. C'est également l'occasion de passer les derniers moments avant la rentrée scolaire en laissant tous les stress que les enfants ont accumulés pendant les vacances et de repartir sereinement à l'école, a expliqué le chargé de projet chez Ony-production sur le festival Onymusic, Jules Tchimbakala alias Tim'S.

« Nous invitons vivement et chaleureusement tous les Congolais à venir massivement partager cette belle fête africaine. Les tickets sont vendus au prix standard de 5 000 FCFA mais pour les VIP, ça donne droit à certaines commodités que nous avons mises en place », a-t-il expliqué.

Après Brazzaville, les organisateurs de ce festival feront plaisir aux Ponténégrins, en programmant le 6 octobre prochain une prestation, toujours dans le cadre de la rentrée scolaire. Plusieurs artistes venus pour la circonstance feront le déplacement de Pointe-Noire afin de permettre aux communautés maliennes, gabonaises, camerounaises et celle de la RDC, de communier avec leurs artistes et de les mettre à contribution pour cette récolte d'argent qui permettra de faire le don des fournitures scolaires.

Jules Tchimbakala a, en outre, précisé qu'Ony production, qui vient à peine de naître dans le paysage culturel congolais, est à sa première activité du genre mais pas la dernière. C'est une façon pour cette maison de marquer son coup, bref, sa présence dans le milieu culturel.

Pour la réussite de ce festival, Ony music travaille actuellement avec le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture, une organisation non gouvernementale qui oeuvre avec différents organismes qui soutiennent les enfants, les orphelinats et les centres d'accueils des enfants en situation de rupture. Cette ONG s'occupe de mettre Ony music en relation avec toutes ces structures afin de les permettre de couvrir le plus grand nombre d'orphelins, de façon que certains d'entre eux ne puissent pas manquer de fournitures à la veille de la rentrée.

Par ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, Ony music compte faire une grosse production avec une star internationale américaine. Le moment venu, son plan d'action sera dévoilé.

Artiste et manager d'artistes, Jules Tchimbakala Tim'S est également coordonnateur de la Fédération congolaise des cultures urbaines, une association mise sur pied avec certains opérateurs culturels afin de fédérer les acteurs culturels mais aussi pallier la mauvaise image donnée malencontreusement aux pratiquants de ces disciples que sont le rap, l'afrobeat, la danse hip hop, le mannequinat, le coupé-décalé, la sape et toutes les autres disciplines qui se pratiquent en milieu urbain. Cette structure s'efforce de promouvoir ces disciplines tout en œuvrant à les professionnaliser.