Burkina Faso: «L'insurrection populaire d'octobre 2014 - Un défi à la démocratie », Dr. Bindi Ouoba, député à l'Assemblée nationale

1. Dans une longue tribune, le député Bindi Ouoba, du Mouvement du peuple pour le progrès(MPP), revient sur le contexte de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, sa portée et ce qu'il appelle « la démocratie et ses ennemis ». Donner un sens à la politique, accorder une place institutionnelle à l'autorité de l'éthique politique, réaliser une vraie réconciliation nationale tels sont entre autres sujets abordés par l'élu national.

Le Burkina Faso va célébrer, dans quelques semaines, en octobre prochain, le quatrième anniversaire de sa deuxième insurrection populaire, après celle du 3 janvier 1966, qui avait vu la chute du premier président, Maurice Yaméogo.

Cette dernière insurrection marque la fin non seulement de cinquante ans de pouvoir militaire, mais surtout de celui de Blaise Compaoré, au pouvoir depuis le 15 octobre 1987.

Très peu d'analystes politiques fussent-ils dans les secrets de Dieu, pouvaient prévoir la chute de Blaise Compaoré et de son régime, dans un scénario aussi rapide. Tellement il était établi que ce régime était solide et que Blaise Compaoré, personnage énigmatique, fin stratège politique, le « sphinx » « enfant terrible de Ziniaré », comme aimaient à le qualifier les journalistes, était capable de renverser et de se sortir par un tour de passe- passe des situations les plus désavantageuses.

Pour s'en convaincre de cette situation polico dramatique, il n'y a qu'à se rappeler le regard ahuri du président Yayi Boni du Bénin, lors de la cérémonie de passation des charges marquant le début de la période de transition politique entre le Colonel Yacouba Isaac Zida et le président Michel Kafando.

Blaise Compaoré lui-même s'était totalement installé dans la certitude d'être doté de cette étoile que les autres n'ont pas, et qui faisait de lui un surhomme. Et bien de Burkinabè le voyaient et le croyaient ainsi.

Avait-on oublié que le pouvoir des hommes n'est qu'un prêt qui se réclame à tout moment ?

L'insurrection populaire d'octobre 2014, a été un évènement politique majeur, pour le Burkina Faso, de par les circonstances de son avènement et de la qualité des acteurs. Survenue après cinquante ans d'indépendance, elle a fait chuter le régime de Blaise Compaoré, accusé de décrochage démocratique, de malgouvernance et de crimes de sang, par des insurgés dont la grande majorité était composée de jeunes. Elle semble être également la résultante d'un processus politique, un héritage de notre tumultueuse histoire politique, et devra constituer pour longtemps, un repère et une source de réflexions et de solutions pour notre pays, et peut- être pour d'autres.

Cette insurrection a été un moment d'optimisme pour tous les démocrates africains, qui y ont vu un grand signe de courage politique et de démocratie avancée, de la part d'un peuple qui semblait être à jamais soumis, face à un pouvoir qui jusque-là, n'avait point vaciller face à une quelconque menace politique.

Une insurrection populaire politique de cette nature, est porteuse d'un potentiel démocratique immense, duquel on attend un renforcement de la démocratie et un perfectionnement de l'Etat de droit.

Malheureusement, malgré son immense portée politique et historique, elle semble déjà oubliée, comme si c'était un banal accident de l'histoire survenu dans notre pays. Les analyses sur la situation nationale intègrent très peu l'intérêt et les valeurs de cet évènement.

Il est vrai que cette situation est du goût de plusieurs personnes, mais les démocrates ne doivent-ils pas donner de la voix ?

Par contre, depuis l'insurrection, notre pays est en peine avec un niveau d'incivisme et de revendications sociales, jamais égalé au Burkina Faso. Comme si les Burkinabè venaient de découvrir la nudité infrastructurelle de leur pays, et la profondeur de leur pauvreté.

Les Français se reprochent souvent de savoir réussir les révolutions mais de refuser les réformes, les Burkinabè, eux, n'ont-ils pas de la peine à installer un Etat de droit chaque fois qu'ils réussissent une insurrection ?

Ainsi, la première insurrection du 3 janvier 1966, a fini entre les mains de l'armée, qui est restée au pouvoir jusqu'en octobre 2014, alors qu'il existait une solution constitutionnelle.

Pourquoi la grogne sociale et les actes d'incivisme ont-ils pris une telle dimension au sortir de l'insurrection ?

Est-ce que l'avènement de l'insurrection devait-il donner naissance dans sa suite, à un mieux-être immédiat qui n'aurait pu se produire ?

Les objectifs immédiats de l'insurrection n'ont-ils pas été atteints ?

Comment expliquer l'impatience manifeste de certaines populations vis-à-vis du régime Kaboré à peine installé ?

N'est-ce pas, que cette situation confirme cette affirmation du Conseil des droits de l'homme des Nations unies dans une étude, à savoir que « le passage d'un Etat répressif à un Etat démocratique et l'amélioration des systèmes démocratiques existants se heurtent inévitablement à des obstacles » ?

A cette situation il faut compléter ces tentatives de déstabilisation de nos institutions, avec la récurrence des actes terroristes, par, ce qui semble être une coalition de ceux qui estiment n'avoir rien engrangé dans l'insurrection, et de ceux que l'insurrection aurait dépossédés.

Le Burkina Faso est une transition démocratique . Allons-nous pouvoir relever ce défi à la démocratie que constitue l'insurrection populaire ?

La première insurrection ayant connu un échec démocratique, sommes-nous en train de réussir la deuxième ?

2. La portée politique de l'insurrection d'octobre 2014

L'insurrection politique d'octobre 2014, est l'histoire d'un peuple qui n'a pas connu de continuité et d'alternance démocratiques. C'est l'histoire d'un peuple qui s'est essayé à la révolution ; c'est l'histoire d'un peuple où des familles ont été endeuillées par les violences politiques, c'est l'histoire d'un peuple qui a été dirigé de mains de maître pendant vingt- et- sept ans et qui a cherché la rupture. L'insurrection a été la manifestation de ce besoin de rupture.

Cette perspective historique a également donné naissance à des attentes importantes et pressantes, à tel point qu'à peine élu, le président Roch Marc Christian Kaboré a dû faire face et ce, jusqu'à ce jour, à une situation qui s'apparente à une adversité politique sans pareille, caractérisée par une grogne sociale et un incivisme qui semblent être les prix à payer pour avoir été élu. On lui oppose l'immédiateté des solutions aux préoccupations des populations, notamment l'amélioration des conditions de vie.

Il est évident que les burkinabè ont eu soif et faim et attendent des solutions. Ils ont un besoin urgent de se refaire, d'avoir enfin des bonnes infrastructures socio-économiques, de rêver à un avenir meilleur et l'insurrection ayant libéré la parole et l'action politique, il ne restait plus que tout cela se revendique.

Malheureusement ces attentes, quoique légitimes, subissent des tentatives de récupération par ceux-là qui ont cherché à dénaturer et vider l'insurrection de son esprit, et de ses objectifs.

Sont de ceux-là, les anciens tenants du pouvoir qui, il faut le comprendre, considèrent l'insurrection comme un évènement non légitime, auxquels il faut ajouter ceux qui n'ont pas senti venir l'histoire, qui s'en trouvent moralement et politiquement exclus, et qui auraient souhaité qu'on n'en donne pas une grande dimension, ainsi que ceux qui estiment n'avoir pas été récompensés à la hauteur de leur contribution à l'insurrection.

Sont de ceux-là, enfin, qui ne veulent pas ou qui sont incapables de satisfaire aux exigences de rupture revendiquée par l'insurrection,

Il y a particulièrement ceux-là, que j'appellerai « les immédiatistes » de l'insurrection, pour lesquels, celle-ci devait aboutir du seul fait de sa réalisation, à la mise à disposition de ressources pour tous, à la disponibilisation immédiate d'infrastructures socio- économiques, en un mot à l'amélioration immédiate des conditions de vie des populations.

C'est ce type d'amalgame que le socialiste Jean Jaurès reprocha aux révolutionnaires français de 1789, d'avoir fait croire que le seul fonctionnement de la démocratie politique suffirait pour réaliser une démocratie sociale et que le seul jeu des libertés politiques et économiques permettrait de réaliser une répartition de la propriété.

Les « immédiatistes », en soutenant et propageant ces confusions, poursuivaient à dessein plusieurs objectifs : dénaturer l'insurrection, détourner les populations de l'inventaire politique réel dont elles ont hérité, et faire croire à l'incapacité des nouveaux tenants du pouvoir de les diriger et apporter des solutions à leur quotidien.

L'action des « immédiatistes » a eu hélas, pour conséquences, le renforcement de l'incivisme de certaines populations, convaincues de l'incapacité supposée des nouveaux tenants du pouvoir à satisfaire à leurs préoccupations. Et si cela n'est pas suffisant, pourquoi ne pas paralyser l'action du gouvernement, en poussant les revendications sociales et syndicales à un niveau conflictuel insoutenable.

Ainsi, n'eut été la capacité d'analyse politique et de sérénité des nouveaux dirigeants, l'insurrection, en libérant l'action politique et la parole, aurait pu aboutir à l'installation d'une crise sociale artificielle, perverse et désastreuse pour notre pays, selon ce que Edgard Morin a appelé « le principe d'incertitude », à l'image de ce qui a résulté de la perestroïka et de la glasnost de Gorbatchev en Union soviétique, la désintégration de l'Etat.

Tenez :

Le 10 mai 2016 à Ouagadougou, un agent de la police nationale est fauché par un usager de la route à moto qui a ignoré le feu rouge. Le policier qui tentait de l'arrêter décèdera plus tard de ses blessures.

Qu'à cela ne tienne, le 13 juillet 2016, un autre agent de police, Doussoungou Rasmané, est fauché mortellement en plein exercice de régulation de la circulation routière, par un usager de la route qui n'a pas daigné respecter les feux tricolores.

Puis des jeunes d'un quartier de Ouagadougou érigent des barricades pour exiger leur recrutement par des sociétés qui travaillent de leur zone, même s'ils n'ont pas le profil pour l'emploi.

Le 7 mars 2016, des élèves de Diapaga exigent par la violence, la libération d'un des leurs, présumé auteur de faits de viol commis sur une fille âgée de seize ans environ. Les locaux du palais de justice et de la Maison d'arrêt et de correction sont saccagés, la mère de la victime est prise en otage et menacée de viol également s'il elle ne retire pas sa plainte.

A Cinkansé le 13 mars, c'est la furie d'un millier de personnes qui s'abat sur la gendarmerie qu'ils saccagent et incendient en partie pour que leur soit remis un présumé assassin en garde à vue pour le meurtre de deux agents de change. Les violences qui s'en suivent vont entrainer la mort du présumé assassin par lynchage et deux gendarmes seront blessés.

Dans la Tapoa, le 14 avril 2016 au CEG de Nagaré, à la suite de l'expulsion d'un élève des cours, ses camarades saccagent et brûlent les biens des enseignants. Le drapeau national qui flottait dans la cour est également déchiré par ces élèves.

Le 20 avril 2016, les étudiants de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso manifestent contre le Directeur régional du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). Ils exigent des explications sur la suspension de certaines prestations du Restaurant universitaire. L'assaut donné à cette occasion débouche sur le caillassage des véhicules de responsables du CNOU.

A Gounghin, dans le Kouritenga, le 16 mai 2016, au lycée départemental, des élèves, réclamant des examens blancs, violentent leurs professeurs, saccagent les bureaux, détruisent le mobilier de bureau et brûlent les engins des professeurs.

A Ouagadougou, au cours des arrêts de cours, des élèves motorisés et cagoulés, munis de cailloux, de lance-pierres, de bâtons, de sifflets, etc. sillonnent les établissements pour contraindre leurs camarades à déserter les classes.

A Ziniaré des jeunes incendient un véhicule dans la cour de la Gendarmerie de Ziniaré qui vient de percuter mortellement une personne.

A Niangologho des notabilités coutumières et religieuses, accompagnées de parents d'élèves, sont hués, violentés, des motos brûlées par des élèves pour avoir tenté une médiation suite à un différend liée à la mise en place de structures associatives d'élèves.

Au Lycée Bambata à Ouagadougou, une élève porte une gifle sur une surveillante.

A Solenzo dans les Banwa, des enseignants sont victimes d'agressions physiques, verbales et morales, avec destruction de biens matériels.

Sur le front social les syndicats ne sont pas en reste, utilisant avec beaucoup de légèreté la liberté de grever, quand bien même certaines de leurs revendications seraient légitimes.

Ainsi rien qu'en 2016, on peut citer les mouvements suivants :

Le syndicat des professionnels des Technologies de l'Information et de la Communication (SYNPTIC), 5 jours les 25 et 26 avril ; puis les 25, 26, et 27 mai 2016 qui manifeste sous forme de sit -in devant le Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des postes (MDENP) pour exiger un traitement diligent de leur plateforme minimale. Notamment le rétablissement et le rappel de l'indemnité spéciale d'informaticiens et la revalorisation du diplôme d'ingénieur de travaux informatiques en catégorie A2.

Ce mouvement est suivi par celui du Syndicat national autonome des enseignants chercheurs (SYNADEC), 3 jours de grève les 18, 19 et 20 mai 2016 pour réclamer la reprise des négociations avec son ministère de tutelle, autour de sa plate-forme qui porte essentiellement sur deux points : la revalorisation de la grille salariale et indemnitaire et la révision des textes qui régissent l'organisation du baccalauréat.

De même le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC), 6 jours, le 7 septembre, ensuite du 3 au 5 octobre et du 26 au 28 octobre 2016 pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, et pour dénoncer « l'immixtion grossière dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans les médias publics » par le pouvoir de Roch Marc Christian KABORE.

Puis c'est le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA), qui hausse le ton, 5 jours, les 27 et 28 octobre, puis les 22, 23 et 24 novembre 2016, pour protester contre les propositions « frustrantes et injustes » du gouvernement à sa plate-forme revendicative et pour dénoncer les agressions subies par des agents de santé dans l'exercice de leur fonction.

C'est le tour aussi du Syndicat autonome des contrôleurs et des inspecteurs du travail (SYNACIT) du 25 au 27 juillet, 3 jours pour réclamer l'application de l'arrêté conjoint sur les prestations en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail adopté depuis 2015, celui du statut pour le corps des inspecteurs et des contrôleurs du travail, le jugement des dossiers de leurs collègues qui ont été agressé depuis 2013 et l'organisation de la conférence nationale des inspecteurs, institué par arrêté depuis 2015.

Pour ne pas être en reste, le Syndicat national des télécommunications (SYNATEL), le 20 septembre entonne pour dénoncer non seulement, le « mépris » de la direction générale vis-à-vis des revendications des travailleurs, mais également exiger de l'Etat burkinabè le bilan des dix années de la privatisation de la nationale des télécommunications.

Également, le Syndicat national des travailleurs de l'éducation de base (SYNATEB), 2 jours durant, les 3 et 4 novembre 2016, se met en mouvement pour exiger du gouvernement la satisfaction de la plate-forme revendicative en 9 points., notamment le relèvement du salaire des enseignants du privé et la régularité de leur paiement par les fondateurs d'écoles privées, la prise en charge des frais de fonctionnement des structures scolaires et administratives (écoles et CEB) et du reversement de tous les agents de bureau dans le corps des personnels d'administration et de gestion (PAG).

Pour exiger une bonne gouvernance administrative et fiscale, des meilleures conditions de travail, l'élargissement des libertés syndicales et à l'amélioration du pouvoir d'achat et des motivations des travailleurs des impôts, ce sera le tour du Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID), 3 jours, du 21 au 23 novembre.

Il dénonce le refus de paiement de la prime de rendement du 4e trimestre de 2015, le retard dans le payement de celle du 1er trimestre de 2016, la remise en cause du fonds commun et le manque de locaux appropriés aux effectifs des travailleurs et la non-application du plan de carrière. Un sit-in est également organisé pour protester contre les propos tenus dans un journal de la place par leur ministre de tutelle.

Quant au Syndicat des travailleurs de l'action sociale (SYNTAS), ce seront 2 jours, les 07 et 08 décembre 2016, pour dénoncer le « mépris » à l'égard de leur plateforme revendicative et des agissements malsains constatés dans leur ministère, notamment des « nominations de complaisance » et la politisation de l'administration.

Pour ne citer que ces cas.

Ces « immédiatistes » ne conjuguent pas avec les démocrates le renforcement des valeurs de la démocratie, mais plutôt le retour des vieux démons, l'éternel recommencement. « Je ne peux pas traire la vache, mais je peux renverser la calebasse de lait disait-on »

Pourtant les objectifs politiques de l'insurrection étaient clairs : dans l'immédiat c'était le changement de régime suivi de l'installation d'un régime démocratique. Ces objectifs ont été pleinement atteints par la Transition.

Car les attendus immédiats c'était l'amorce d'un changement immédiat du mode de gouvernance, par la mise en accusation des tenants de l'ancien régime concernant notamment les cas de crimes économiques et de sang, par la suspension à participer aux élections de ceux dont la responsabilité a été établie pour la modification de l'article 37.

Ainsi des ministres accusés de manque de probité ont été récusés par les populations et retirés du gouvernement de la Transition. Des audits sur les marchés publics ont été réalisés pour permettre de faire un tri des mauvaises pratiques etc.

Les objectifs politiques immédiats de l'insurrection ont été atteints.

Ce qui nous reste à réussir, c'est la consolidation de notre démocratie, l'installation définitive d'un Etat de droit, pour que « le plus jamais ça » ait son sens.

L'insurrection d'octobre 2014, en tant qu'événement à caractère démocratique, doit se comprendre comme un défi à la démocratie. Son âme et son esprit ont une immense portée pour l'histoire de notre pays et pour l'Afrique. Car il s'agit de montrer que l'Afrique est mure politiquement, et pour notre pays il s'agit d'une volonté de rupture définitive avec notre passé tumultueux, de coups d'Etat à répétition, plus messianiques les uns que les autres.

Ce qui a été en cause au cours de l'insurrection, c'est le décrochage démocratique et le déficit de gouvernance politique et économique. L'objectif poursuivi par l'insurrection reste l'approfondissement de la démocratie et la réalisation de l'Etat de droit.

Il s'agit ici de penser la démocratie comme aussi bien un projet politique que comme moyen et l'Etat de droit comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit et précisément selon la conception de Hans Kelsen (cité par Millard) comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée.

L'avons-nous tous compris et sommes-nous prêts à nous y engager réellement ?

Je n'en suis pas certain.

Parce ce qu'il n'est pas sûr de compter sur ceux que l'insurrection a dépossédé du pouvoir. Les « immédiatistes » quant à eux, cherchent à dénaturer à tort ou à dessein, l'esprit et la portée politique de de l'insurrection.

Il reste les démocrates convaincus. Sont-ils nombreux ? Il n'est pas certain.

La transition démocratique que nous sommes en train de conduire, il ne faut pas se faire d'illusion, est la plus difficile à surmonter de par sa nature et au regard des comportements de certains acteurs politiques, qui semblent avoir oublié d'où nous venons et incapables de s'éloigner d'un de nos vieux démons, la tendance et l'appel à l'éternel recommencement.

Ces difficultés sont du reste confirmées par les conclusions de l'étude du Conseil des nations Unies sur les processus de transition démocratique, notamment que :

- les transitions de régime sont diverses et n'aboutissent pas toujours à la démocratie ;

- le passage d'un État répressif à un État démocratique et l'amélioration des systèmes démocratiques existants se heurtent inévitablement à des obstacles ;

- une des difficultés de départ concerne le démantèlement de la structure d'un ancien régime autoritaire ;

- l'instabilité et l'agitation sociales sont des obstacles majeurs à la consolidation de la démocratie ;

- les transitions sont faites d'une série délibérée de transformations successives de la société, ce qui permet une bonne intégration et l'application effective des valeurs normatives des droits de l'homme et de l'état de droit.

3. La démocratie et ses ennemis

Le premier ministre britannique Winston Churchill, disait que la démocratie constitue la moins mauvaise forme de gouvernement et que nous n'en avons pas encore inventé de meilleur.

Parce qu'étant justement la moins mauvaise forme de gouvernement, Tzvetan Todorov, historien français des idées, (Todorov,2012) dit que : « Aujourd'hui, les grands dangers pour la démocratie ne proviennent pas de ses rivaux de l'extérieur que sont le fascisme, le communisme ou le terrorisme, mais de ses ennemis intimes, ceux qu'elle secrète en elle-même et qui menacent jusqu'à son existence ».

Ces dangers dit-il, sont liés « aux éléments constitutifs de la démocratie que sont le peuple, la liberté, le progrès, et si l'un d'eux s'émancipe de ses rapports avec les autres, échappant ainsi à toute tentative de limitation, et s'érigeant en principe unique, ils se transforment en dangers : populisme, ultralibéralisme, messianisme, ces ennemis de la démocratie ».

Ces ennemis sont entre autres le populisme qui prétend défendre les intérêts du peuple et les comportements incivils dont les auteurs ignorent les limites de la liberté.

En effet depuis le début de notre transition démocratique suite aux élections présidentielle, législatives et municipales, il s'est développé de façon progressive une crise de la citoyenneté, caractérisée par l'émergence de comportements inciviques et d'incivilités.

Parlant de la citoyenneté, elle est considérée comme le lien existant entre l'individu et l'Etat démocratique, autrement dit, elle définit et caractérise l'individu dans l'Etat démocratique et ses relations au sein de la société.

La citoyenneté, qui est intimement liée à la démocratie, fait appel à un certains nombres de valeurs notamment la morale, le civisme, la civilité, la solidarité, le respect des autres, la tolérance mutuelle, la liberté de conscience, la capacité et la volonté de vivre ensemble. Ces valeurs accordent au citoyen des droits mais lui imposent également des devoirs.

Le civisme et la civilité sont des comportements citoyens liés à la démocratie, à la qualité de cette démocratie.

On situe le civisme entre la civilité et la citoyenneté, et peut se définir comme le fait de s'inscrire dans la vie de la collectivité, s'intéresser à la chose publique et exercer ses droits et devoirs, d'être utile à la collectivité.

En un mot, le civisme apparait alors comme étant la marque du respect de l'individu face à la collectivité.

L'incivilité quant à elle peut se définir « comme un ensemble d'actes troublants la quiétude civile sans pour autant transgresser la loi pénale » (Nicolas BALDACH, 2008).

Il s'agit par exemple « de nuisances sociales extraordinairement variées qui bousculent les règles élémentaires de la vie sociale, des crachats, graffitis sur les murs des villes, dégradations de biens publics, attroupements d'individus potentiellement dangereux, bruits dans les immeubles d'habitation, insultes dans la vie quotidienne, manque de respect envers les personnes âgées » (Sébastien ROCHE)

L'insurrection d'octobre 2014 semble avoir donné voie aux incivilités et à des formes de revendications syndicales populistes qui menacent l'existence même de l'Etat.

Une des difficultés de la démocratie est qu'elle doit œuvrer au développement personnel des individus sans pour autant qu'ils deviennent incivils (Cynthia Fleury). Autrement dit, comment au sortir de l'insurrection, sauvegarder la liberté des individus, élément essentiel de la démocratie, sans tomber dans l'anarchie.

Le populisme quant à lui, n'est ni de droite ni de gauche et n'est pas une idéologie, mais « une méthode bien déterminée pour occuper le terrain, mobiliser des troupes et gagner en politique » (François Cherix, 2016).

Cherix caractérise le populisme ainsi qu'il suit : la violence du langage, la désignation de boucs émissaires, l'invention d'ennemis extérieurs, les dérisions et les moqueries, la mise en scène narcissique, la recherche obsessionnelle de la visibilité maximum, la pauvreté de son vocabulaire (le peuple, le pays réel, les élites, le système),

Le populiste dit-il est pyromane qui met le feu à la maison, puis désigne en criant les flammes qu'il a lui-même provoquées, cherche à détruire les conventions et les institutions, dans le but de les recréer à son image et a pour cibles élites et les gouvernants qu'ils diabolisent, les traitant de corrompus et oppresseurs du peuple dont il serait le seul sauveur.

Jamais notre pays n'avait connu un tel niveau de défiance, de mépris et de suffisance vis-à-vis d'un gouvernement par des syndicats.

Cependant tous ces phénomènes, qualifiés d'ennemis de la démocratie ou de pathologies de la démocratie (Fleury) sont inhérents à la démocratie, comme les effets indésirables d'un médicament. C'est à la démocratie d'en réduire au maximum le potentiel de nuisance.

Un de nos défis est donc de faire face à l'émergence de ces contre valeurs à la démocratie.

4. Le combat particulier contre les pratiques des groupuscules « révolutionnaires »

Ce qu'il faut craindre en particulier, c'est la déstabilisation de nos institutions par ceux-là, qui se sont préparés depuis plus d'une trentaine d'année de façon cynique et insidieuse.

. Ils sont médecins, chercheurs, magistrats, agents des finances et des impôts, enseignants à l'université, instituteurs et infirmiers, agents de l'administration générale.

Ils agissent exactement comme AL QUAIDA : Utiliser le système contre le système.

C'est ainsi qu'ils se sont infiltrés dans tous les rouages de l'Etat, et tous les domaines permis par l'Etat démocratique. Ils sont dans tous les systèmes de la démocratie délibérative et participative (comités et commissions techniques, administratives et institutionnelles, syndicats, organisations professionnelles, ONG, OSC, etc.). Organisés, ils sont toujours à la pointe de la défense des droits humains et de tous les droits naturels (libertés, justice, etc.) et pour cela ils bénéficient des nombreux financements internationaux destinés à notre pays dans ces domaines, et souvent leurs luttes font d'eux des références internationales.

Leur stratégie, c'est d'utiliser toutes les insuffisances liées au fonctionnement de la démocratie et de l'Etat de droit, les surdimensionner en introduisant la désinformation et en les transformant en problèmes politiques majeurs etc.

Au niveau des syndicats, ils récupèrent les revendications légitimes des travailleurs, en alimentant les frustrations des travailleurs par la surenchère pour en faire une lutte politique dont la visée finale n'est pas de réaliser les intérêts des travailleurs, mais celle de paralyser l'Etat et l'affaiblir.

C'est ainsi qu'au cours des revendications liées au fonds communs, en voulant nuire l'Etat en poussant trop loin le bouchon, ils ont mis les travailleurs à dos, les populations et l'opinion publique.

En milieu rural, ils instrumentalisent les nombreux conflits fonciers pour créer des révoltes paysannes.

C'est ainsi qu'ils ont poussé des populations à Matiacoali, croyant se battre pour leurs droits, à fermer leur mairie.

Leur cible, c'est également la filière coton qu'ils comptent déstabiliser, celle-là qui fait vivre des millions de personnes dans notre pays depuis des dizaines d'années.

En prétendant défendre les droits des cotonculteurs, ils ont introduit dans l'esprit de ceux-ci, grâce à la désinformation, le germe destructeur du doute sur la qualité des intrants et la transparence de la gestion de la filière, vis-à-vis de leurs partenaires que sont l'Etat, la SOFITEX, les organisations paysannes de la filière, avec lesquels, ils ont toujours travaillé sans grandes difficultés et qui ont un égal intérêt à la réussite de cette filière.

En milieu universitaire, ils ont réussi à déstructurer notre enseignement supérieur, et par la suite ont créé pour leur compte, des instituts privés universitaires privés de formations où ils pillent les parents.

Comme des égarés idéologiques, ils pensent qu'ils peuvent transformer le Burkina Faso, en un pays nouveau avec des hommes nouveaux grâce à la révolution communiste.

Pour y parvenir il leur faut déstabiliser l'Etat dans ses fondements, que sont la liberté qu'ils appellent « liberté bourgeoise », la justice (justice bourgeoise) etc., en utilisant les possibilités offertes par ces mêmes valeurs (droits d'associations, liberté d'opinion etc.), comme les terroristes d'AL QUAIDA ont utilisé des avions américains contre des infrastructures et institutions américaines.

Ils ont réussi cette performance en se dissimulant socialement et politiquement. Evidemment ils ne militent pas dans les partis politiques qui fonctionnent au grand jour, et sont à l'affut de toute responsabilité qui leur permettrait de bloquer une partie du pouvoir de l'Etat ou sa performance.

Aujourd'hui ils sont prêts, convaincus « que l'Etat bourgeois est devenu faible du fait de ses propres contradictions » comme ils le disent, et il suffit de s'adjoindre des politiciens bourgeois revanchards pour réaliser leur INSURRECTION qui aboutira à leur REVOLUTION.

Des petits tests sont alors faits comme à Matiacoali en vue d'étudier la réaction de l'Etat.

Ces ennemis de la démocratie profitent des revendications légitimes des travailleurs pour les embarquer dans une lutte suicidaire.

Il revient aux travailleurs d'être vigilants pour ne pas cautionner un syndicalisme populiste, un syndicalisme politique, qui jusque-là, a fait plus de tords que de bien aux syndiqués.

Il faut se souvenir en 1983, à l'avènement du CNR, par manque de lucidité politique, les responsables du Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta (SNEAHV), engagèrent un combat qui finira par conduire les enseignants à l'abattoir avec le licenciement de 2600 d'entre eux le 23 mars 1984.

A l'époque, ce syndicat répondait d'un parti politique bien connu (in mémoires Général Sangoulé Lamizana).

Aujourd'hui on peut se poser la question de savoir, si la légitimité dont se prévalait ce syndicat à l'époque, pour mener cette lutte, a pu compenser les drames familiaux dont il a été à l'origine dans le milieu des enseignants.

5. Donner du sens à la politique

Le récent sondage d'opinion du CGD duquel il ressort que 72,1% des populations sondées ne fait pas confiance aux partis politiques, doit être compris qu'il y a une défiance vis-à-vis de la politique dont les responsables sont les partis politiques.

Dans un Etat de droit, la démocratie dépend dans une large mesure du fonctionnement des partis politiques qui animent la vie politique. Les partis politiques dans un système démocratique sont essentiels à l'éducation, à la participation des citoyens à la vie politique, à l'intégration des individus et des groupes à la vie de la nation.

A ce sujet, il faut reconnaitre que l'encadrement politique a manqué au peuple burkinabè à cause de la discontinuité des régimes démocratiques, de l'infidélité démocratique des partis qui se sont souvent alliés aux militaires pour prendre le pouvoir.

Aujourd'hui, ce qui doit nous inquiéter est l'émiettement du leadership politique à travers la multiplication des partis. Ce qui n'est pas une preuve de vitalité démocratique, mais plutôt l'incapacité de se mettre ensemble, symptôme d'un manque de tolérance et d'esprit démocratique des acteurs politiques que nous sommes.

Il est indubitable que la multiplication de petits partis ne permet pas l'existence d'un jeu démocratique réel et sain, dans la mesure où ceux-ci n'ont pour principal objectif que de se positionner pour négocier des postes d'alliance avec les partis dominants quand ceux-ci arrivent au pouvoir. C'est une manœuvre politicienne qui n'est pas pour le renforcement de la démocratie. En effet pourquoi accepter une alliance de gouvernement en aval des élections alors qu'en amont les partis auraient pu fusionner.

D'un autre côté, ces petits partis pèchent par incapacité d'assurer un réel encadrement politique des populations, du fait de la faiblesse de leurs moyens matériel, financier et en ressources humaines. En somme, ils n'offrent rien à la culture démocratique.

Nos partis doivent également lutter contre cette interprétation simpliste et au premier degré de l'adage qui dit que « l'homme se mobilise selon ses intérêts », s'agissant d'intérêts personnels de conditions de vie. Ainsi, de nombreux militants adhèrent aux partis à la recherche d'une promotion sociale rapide, pratiquant un commerce politique qui les réduit à de la marchandise politique qui se vend au mieux mieux.

Une autre image non moins médiocre est cette politique « tam-tam », née il y a quelques dizaines, qui, pour un puit creusé, on mobilise tous les tam-tams, djembés et autres balafons, tous les parrains, co-parrains, présidents venus de Ouagadougou, avec pour objectif réel de se faire une popularité flash en vue des prochaines primaires du parti. Toute chose qui infantilise les populations.

Il faut également faire cas du déficit de démocratie manifeste qui caractérise certains partis que dénoncent périodiquement leurs militants, se traduisant par une mal gouvernance, un refus de partage du leadership, et l'installation d'une patrimonialisation du parti.

De même, il faut s'interroger sur ces partis politiques d'opposition qui se comportent comme des activistes politiques mal inspirés, qui font feu de tout bois, prêts à participer à toute tentative de déstabilisation des institutions qu'ils prétendent vouloir diriger un jour. Il en est ainsi de la marche projetée pour le 29 septembre qui sonne par ailleurs comme un aveu d'absence de programme alternatif des partis d'opposition, puisqu'il s'agira de faire essentiellement le procès de l'Administration Roch Kaboré.

Il n'est donc pas surprenant que 72 ,1 % de la population n'accorde pas sa confiance aux partis politiques, prenant de plus en plus conscience que la plupart de ceux-ci se battent pour des ambitions égoïstes personnelles et non mus par un souci du bien collectif.

Les hommes politiques doivent accepter de donner du sens politique à leurs actions, même si cela doit leur coûter. L'insurrection doit aboutir à cela aussi.

6. Accorder une place institutionnelle à l'autorité de l'éthique politique

L'insurrection a été possible grâce à la dimension qu'occupe l'autorité de l'éthique politique dans les relations gouvernants- gouvernés dans notre société.

Les burkinabè semblent beaucoup plus sensibles à la manière dont les gouvernants exercent le pouvoir que la manière dont ils l'ont acquis.

Blaise Compaoré, aurait peut-être pu rester au pouvoir, si son régime n'avait pas cumulé de nombreux manquements à l'éthique politique, les uns plus graves que les autres :

- crimes de sang et crimes économiques

- signes ostentatoires de richesse de certaines épouses et enfants de ministres et autres dignitaires du régime ;

- comportements scandaleux de ministres et dignitaires du régime ;

- assassinat du journaliste Norbert Zongo dans des conditions horribles ;

- assassinat du juge Nébié Salif

- patrimonialisation du pouvoir

- immixtion de plus en plus ressentie de la belle-mère de François Compaoré, petit frère du président, dans les affaires de l'Etat.

- etc.

L'autorité de l'éthique du pouvoir agit comme contre-pouvoir ou tiers pouvoir.

La culture politique burkinabè accorde une place importante au chef qui incarne la loi collective. On attend de lui, le respect de la vie humaine, l'usage modéré du pouvoir et de la force, la protection du plus faible, le sens de la justice et de l'équité, la probité, et l'humilité.

C'est la pratique ou non de ces valeurs éthiques qui font que, tout détendeur de pouvoir, qu'il soit politique, administratif ou militaire, peut être respecté ou désavoué.

Et notre histoire politique montre que chaque fois qu'un détenteur du pouvoir politique contrevient au respect de l'autorité de l'éthique politique, il en paye le prix.

Souvenons-nous que le 3 janvier 1966, le président Maurice Yaméogo a été contraint de quitter le pouvoir, suite à un mécontentement public, alors qu'il venait d'être réélu démocratiquement au mois d'octobre 1965 avec 99,98 % des voix.

Qu'est ce qui lui était reproché ? Notamment, de mener un grand train de vie tout en demandant des sacrifices aux autres.

En effet, nouvellement remarié, il entreprit un voyage de noces au Brésil, alors qu'il venait également de décider de faire un rabattement des salaires des fonctionnaires de 20%, de réduire le montant des allocations familiales et de bloquer l'avancement des agents de l'Etat.

Se sentant moralement désavoué il abdiqua.

De même, ce qui avait provoqué la chute de la troisième république, c'était la mise en position de stage de la femme du ministre de l'éducation de l'époque, à l'institut National d'Administration Scolaire de Paris, après qu'il ait annulé le concours qui devait départager les candidats légitimes à ce stage.

Cette situation avait alors conduit le Syndicat National des Enseignants Africains de la Haute - Volta (S.N.E.A.H.V) à la grève. Soutenu par les autres syndicats et les partis politiques d'opposition, cette longue grève aboutira à la prise du pouvoir par les militaires, le 25 novembre 1980.

Que reprochait-on au ministre ?

Le favoritisme.

Même le général Sangoulé Lamizana, avec tout le respect et la considération que qu'il avait du peuple burkinabé, échoua en 1974, à la mise en œuvre de son Mouvement national pour le renouveau (MNR). Une action interprétée alors comme une manœuvre inacceptable, visant à concentrer le pouvoir entre les mains d'un seul individu.

Pour revenir au cas Blaise Compaoré, ce qui a été à la base de sa chute, c'est d'avoir laissé sa famille et ses amis s'accaparer de tous les rouages du pouvoir, sans se soucier du devenir de la population qui l'avait élu. Alors, demander une rallonge par la modification de l'article 37, c'était de trop.

Notre transition démocratique ne peut réussir sans tenir compte de cette place névralgique qu'occupe l'Autorité de l'éthique politique dans notre société.

Du reste, au cours de la transition, des ministres n'ont-ils pas fait les frais de cette exigence éthique ?

7. Créer l'Autorité de l'Etat par celle des valeurs

Paul Valery disait que « Si l'Etat est fort, il nous écrase ; s'il est faible nous périssons ».

Depuis l'installation du président Roch Kaboré, les actes d'incivisme se sont aggravés, donnant le sentiment d'un désordre que l'Etat est incapable de gérer.

Alors, nous devons avoir une bonne lecture de la situation, car au-delà des manquements à l'autorité de l'Etat, c'est même l'autorité des valeurs qui est en question.

Quand des élèves brulent leur propre école, quand des populations brulent leur propre mairie, c'est comme uriner dans la jarre d'eau de sa mère. Ce n'est pas l'autorité de l'Etat qui est en cause, c'est l'autorité des valeurs, c'est la négation des valeurs, et l'Etat, comme d'autres sujets de droit, sont alors des victimes.

Se pose alors la question de comment punir ces actes, qui pour les auteurs relèvent de la bravoure, de la recherche de reconnaissance, de révolte légitime.

Comment punir « un acte de bravoure », sans faire du sujet, un héros ou une victime ?!

La négation de l'autorité des valeurs ne date pas de maintenant et n'est pas du seul fait de l'autorité politique. Toute notre société à travers la famille, l'école et l'Etat sont en cause.

La négation de l'autorité des valeurs trouve également son origine dans l'histoire politique de notre pays, pour avoir à un moment donné banaliser des valeurs fondamentales, notamment la vie et la dignité humaine.

Des burkinabé ont été assassinés, tués pour rien. « Si tu fais on te fait », disait-on. A la banalisation de la vie humaine, s'est ajoutée celle des valeurs du travail et de la compétence. Des dizaines de hauts cadres chèrement formés ont été banalement licenciés de la fonction publique.

Cela étant dit, rien ne peut justifier les comportements actuels.

Que doit faire l'Etat et quel est son rôle ?

Dans le cadre d'un débat sur la liberté d'expression, à la suite de la multiplication des propos haineux aux Etats Unis, le philosophe américain J. Waldron (Jeremy Waldron, The Harm of Hate Speech, Cambridge, Harvard University Press) cité par Jean-Fabien Spitz disait qu'un Etat démocratique doit simultanément protéger les points de vue haineux contre toute interdiction légale, et prendre lui-même la parole pour les dénoncer.

De manière générale, il préconise de faire la distinction entre le pouvoir coercitif de l'État, qui lui permet d'imposer des limites légales aux droits individuels, et son pouvoir expressif, qui lui permet d'influencer les comportements en s'adressant à la société.

Afin de promouvoir le port du Faso Danfani, le président Roch Kaboré n'a pas eu besoin de prendre un décret. C'est cela la méthode Roch : soumettre l'action de chacun à l'examen de sa propre conscience.

Néanmoins, comme il le disait lors de l'entretien du 24 juin accordée à la presse, la loi doit être sévèrement appliquée après une période de sensibilisation. Cela est extrêmement important, surtout quand il s'agit de défis à l'autorité de l'Etat par choix politique ou lorsque les actions visent à déstabiliser les institutions de l'Etat.

Dans tous les cas, si nous voulons installer la démocratie dans notre pays, il faut faire en sorte que les valeurs qui fondent la république soient vécues comme des autorités, autrement dit, il faut restaurer l'Autorité des valeurs.

En l'occurrence, il faut convenir avec Fleury (Fleury, 2005) que l'éducation des populations au respect des valeurs de la démocratie, reste un chantier dont la réalisation passe par la reparentalisation de la société et par l'école, en tant qu'elle doit veiller à ce que l'élève soit en état d'inventer la citoyenneté et la démocratie de demain. Il faut également que les partis politiques agissent réellement comme les vecteurs de la culture de la démocratie et des valeurs qui sont les siennes.

En matière d'autoritarisme, notre pays a déjà fait l'expérience par le passé des mesures autoritaires. L'absentéisme dans les bureaux à une époque donnée avait été combattu par la fermeture des bars et autres débits de boissons dans la journée.

D'autres mesures d'autorité ont également existé, comme le port obligatoire du Faso Danfani pour consommer burkinabè, la coupure des salaires pour participer à l'effort populaire d'investissements (EPI), le menu aux haricots verts pour déstocker la production non exportée, etc.

Notre pays doit-il fonctionner à la chicotte ?! Ce serait un net recul des valeurs de la démocratie et un déni de nos valeurs ancestrales qui ont toujours prôné une citoyenneté caractérisée par le sens bien compris de la responsabilité et de la mesure en toute chose.

8. Renforcer notre espace institutionnel et démocratique.

Le sondage d'opinion du CGD, qui indique que 72,1% des populations n'a pas confiance dans les partis politiques, doit nous interpeller sur le danger que court notre processus démocratique.

Si les dispositions de l'avant-projet de constitution relatives à l'équilibre des pouvoirs venaient à être confirmer, ce serait une avancée majeure en matière de démocratie, notamment par la place de la représentation nationale.

Mais les taux de plus en plus élevés d'abstentionnisme au cours des récentes consultations électorales, 40 % aux présidentielles 2015, 39,87 % aux législatives, indiquent une sorte de désaffection des populations vis-à-vis de la démocratie représentative.

Du reste, le contenu des débats qui sont tenues dans les provinces sur l'avant-projet de constitution, la place prise par les organisations de la société civile dans la vie politique de notre pays, le rôle joué par les différentes communautés traditionnelles que religieuses, indiquent que notre société a besoin, aussi bien de la représentation parlementaire que d'autres espaces démocratiques.

La représentation parlementaire fait face aujourd'hui à des critiques profondes dans la plupart des démocraties.

On reproche aux élections (Sénat belge, 2015) d'enfermer la démocratie dans une logique binaire : voter pour une liste ou une autre, le bulletin de vote n'étant jamais en mesure de traduire la complexité des opinions de chacun. De même, on estime que le mode de fonctionnement de la démocratie représentative a une approche courte termiste, les élus cherchant à engranger des résultats dans un laps de temps pour être réélus au détriment d'actions portant sur le long terme, et aussi le manque d'interactivité entre les politiques et les citoyens, qui de plus en plus désirent être consultés et entendus.

Une des solutions préconisées pour remédier à la crise de la démocratie représentative est d'ouvrir le jeu démocratique aux citoyens, en conciliant la « démocratie de partis» et la « démocratie du public », par la recherche des formes nouvelles de participation qui permettent aux citoyens, de se prononcer plus souvent et plus directement sur les questions qui engagent l'avenir de la société. La participation ne se limitant plus au seul cercle des groupes d'intérêt.

Le rôle des OSC dans le débat démocratique est extrêmement important dans notre pays, en tant qu'elles participent à l'information des populations, à la sensibilisation autours de leurs différents droits, à l'éducation citoyenne etc. Cependant elles devront renforcer leur crédit, rester des contrepouvoirs et non pas des structures d'opposition politique.

De même nous devons intégrer dans le débat public certaines questions sociétales spécifiques, dont les délibérations apporteront un plus à notre volonté de vivre ensemble.

En cela, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, (HCRUN), le Haut conseil pour le dialogue social, répondent parfaitement à cette démocratie délibérative qui vient en complément des sujets pris en charge par le parlement.

Si le HCRUN va ne sera plus, après la fin de sa mission, il en est autrement du Haut Conseil pour le dialogue social qui doit être considérer comme une institution qui a un rôle de prévention des conflits.

9. Donner de la vision à la jeunesse

L'insurrection d'octobre 2014 a fait la preuve du rôle avant-gardiste de la jeunesse dans une dynamique sociale, sa présence et sa détermination ayant été essentielles et décisives au changement que nous avons connu.

En y pesant de tout son poids dans la balance et sacrifiant son cœur à l'ouvrage, elle a fait la preuve d'une vision, d'une ambition et d'un rêve. Encore lui faut-il un environnement favorable à sa réalisation, environnement dont l'architecture incombe aux ainés. Parce que la jeunesse ne peut se définir que comme cette couche sociale qui doit être initiée et orientée par les ainés, en vue d'un renouvellement judicieux de génération. La jeunesse ne peut accomplir une action efficace qu'en comprenant la mission qui est la sienne en s'inspirant de l'expérience des ainés.

Le renouvellement des générations, c'est la capacité des nouvelles générations à faire face aux nouveaux défis sociétaux et mondiaux et à intégrer les savoirs nouveaux aux valeurs transgénérationnelles.

Chaque génération est porteuse d'une mission dont l'accomplissement doit favoriser celles qui suivent. Nos parents, surpris par des envahisseurs, n'ont guère eu le temps et l'opportunité de résister au changement de société et de transmettre à la génération naissante, la société dont ils avaient hérité. Néanmoins, nos ainés, il faut le reconnaitre se sont donné pour défi, de créer et faire fonctionner l'Etat moderne, à partir d'une mosaïque de populations se connaissant à peine.

Pour la génération qui a immédiatement suivie, être un grand fonctionnaire au service de l'Etat et du bien public, était ce qu'il y avait de plus valorisant.

Les nouvelles générations, qui feront face à des défis non moins complexes à cause d'un monde sensible au culte de l'argent, au bien-être matériel, à la consommation et au divertissement, devront s'assigner la mission de produire elles-mêmes les conditions de leur bien-être, en s'appropriant les savoirs, les connaissances et les technologies produites ailleurs si elles ne veulent pas être les esclaves des autres.

A cette jeunesse pressée d'être, il faut qu'elle sache que les sauts générationnels ont toujours été du fait de violences sociales, celles-ci qui engendrant des traumatismes sociétaux et des impasses existentielles. Les enfants soldats dans les pays en guerre deviennent instantanément des adultes en remplacement de ceux disparus, mais est-ce des sociétés structurées ?

Dans notre pays, la génération Sankara est arrivée très jeune au pouvoir, et la plupart des leaders politiques d'aujourd'hui en sont issus, mais ne s'est-elle pas malheureusement installée par la violence politique et les crimes de sang ?

Certes dans nos sociétés traditionnelles, les connaissances modernes sont entre les mains des jeunes. Cela en fait-il pour autant un pouvoir quand le savoir être reste du domaine des ainés ?

Les ainés auront toujours la responsabilité de veiller à ce que la jeunesse puisse produire la société de demain. Ils auront à apprendre aux jeunes les mots et leurs signifiants, aux jeunes de savoir formuler les phrases qui leur seront utiles, dans la patience et l'humilité.

10. Réaliser une vraie réconciliation nationale

L'installation du HCRUN par le président Roch Kaboré, crée sous la transition est la preuve que la réconciliation nationale est une préoccupation pour la consolidation de la démocratie dans notre pays.

Encore faut-il s'entendre sur le sujet et son contenu, en évitant les amalgames qui en polluent le sens et les délestages qui la banalise.

La paix sociale et le vivre ensemble ont été remis en cause pour des raisons essentiellement politiques que sont le déni de démocratie et le déni des droits humains.

Notre pays a beaucoup souffert de l'intolérance et du messianisme politiques, qui se sont matérialisés par des coup d'Etats, du sectarisme, des éliminations physiques, des humiliations, des privations de ressources, et autres violences politiques. Sans avoir atteint le stade de rebellions et ou de guerres civiles, nous sommes néanmoins aller trop loin.

La réconciliation ne repose pas sur un trépied, vérité, justice et réconciliation, mais bien un triptyque au sens scénique du terme qui renvoie à une chronologie des choses.

En effet la réconciliation nationale est un état fini qui a pour composants la vérité et la justice, comme le sont le sable, le ciment et l'eau pour le béton.

La vérité s'entend par l'identification des manquements, l'identification des responsabilités, et l'identification des victimes.

Les manquements, ce sont ces asymétries qui se sont produites ou que l'on n'a pas empêché de se produire, par lâcheté, vanité, intolérance, méchanceté, incapacité, imprudence, malhonnêteté intellectuelle etc.

Les responsabilités sont aussi bien collectives qu'individuelles.

Parmi les missions assignées au HCRUN, figurent en bonne place ces identifications, en collaboration avec la justice, les victimes et des personnes de notre société.

La vérité et la justice ne sont pas des notions cloisonnées, elles sont même parfois consubstantielles. Reconnaitre une responsabilité est déjà rendre justice à la victime et beaucoup s'en contente.

Notre histoire politique est une accumulation de rancœurs, de frustrations, d'injustices, d'exclusion et de violences politiques.

La scène est politico-militaire et se déroule du 25 novembre 1980, date du premier vrai coup d'Etat, au 16 septembre 2015. Du sang a coulé au cours de cette période, des veines de victimes innocentes, mais également de bourreaux, eux-mêmes assassinés. Dans cette scène politique, et durant cette période, nous avons été, presque tous, à la fois, victimes et acteurs.

Toutes ces violences et traumatismes n'ont jamais trouvés de traitement sociétal adéquat. Ils n'ont jamais été reconnus, ni condamnés, ni assumés par une instance quelconque de notre organisation sociale. Ces blessures sont toujours là, enfouis dans le corps des victimes et de leurs familles, qui errent comme des navires sans ports d'attache, à la recherche d'une quelconque explication au sort qui a été le leur.

Notre pays ne peut pas rester éternellement dans le silence et le déni. Nous devons permettre aux familles de faire le deuil de leurs morts.

C'est pour cela, que l'humilité devrait nous conduire à cette thérapeutique collective que constitue la réconciliation nationale par la manifestation de la vérité, les réparations et le nécessaire pardon.

L'insurrection d'octobre 2014 a été au carrefour des vécus et des revendications multiformes portants sur les droits, la liberté, la justice et l'histoire politique de notre pays.

Parmi les jeunes qui manifestaient, certains ont perdu des parents, assassinés, licenciés abusivement, humiliés, réduits à néant. Ils sont sortis les 30 et 31 pour demander vérité, justice et réparation.

Il faut alors souhaiter la réussite du Haut Conseil pour la Réconciliation nationale (HCRUN), à réaliser cette mission de thérapeutique collective nécessaire à la restauration de la confiance, au vouloir vivre ensemble, à la reconnaissance de la dignité des uns et des autres, à la pleine participation à la vie politique et sociale de toutes les filles et fils du pays, et enfin à l'adhésion à la construction nationale.

CONCLUSION

L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre au Burkina Faso a été un évènement politique majeure et une grande leçon de démocratie.

Elle est survenue suite à plusieurs mises en gardes au régime Compaoré, sur les manquements de sa gouvernance, mais surtout elle est l'explosion de rancœurs, de frustrations, contenues depuis plusieurs années et Blaise Compaoré a payé pour lui et pour les autres.

Un peuple, grand ou petit dans son évolution est amené à connaitre des évènements de cette importance et nous devons en être fiers.

Nous avons accompli l'insurrection avec beaucoup d'humilité, mais nous devons partager cette expérience avec la conviction qui sied, sans médiocrité, fiers d'avoir contribuer historiquement au partage des valeurs de la démocratie.

Et pour cela, notre pays n'a jamais bénéficié d'autant de crédit dont nous devons préserver les dividendes.

L'histoire de l'humanité nous montre que, ce qui a fait le bonheur des peuples, ce qui a contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie, ont été la démocratie, la science, les technologies et les échanges commerciaux.

Aujourd'hui nous voulons avancer, nous devons avancer en exploitant notre histoire politique, riche en échecs mais également en potentiel, en potentiel de leçons, de valeurs et de démocratie.

Nous devons exploiter ce qui marche, et jamais le monde n'a été aussi ouvert, jamais les connaissances n'ont été aussi accessibles, jamais la pensée n'a été aussi partagée. Notre pays a eu le courage de se remettre en cause, de réaliser une rupture pour mieux se repositionner face à son destin.

Jamais notre pays n'a eu à faire face à autant de défis à la fois et jamais notre pays n'a fait face également à autant d'attente, d'exigences et d'espoir.

Mais jamais notre pays en très peu de temps, n'a autant investi dans des infrastructures socio- économiques aussi structurantes. Jamais notre pays n'a accordé à notre jeunesse et aux femmes un si grand espace de potentiel d'actions.

Nous sommes un pays qui en matière de santé, depuis deux ans et demi, a financé gratuitement 33 millions d'actes médicaux, réalisé 5 dispensaires maternités par mois.

En matière d'eau et assainissement le pays a réalisé depuis deux ans et demi, 138 forages et 3000 latrines par mois.

En matière d'éducation depuis également deux ans et demi, il a été construit 1317 salles de classes et 13 collèges par mois.

Depuis deux ans et demi il a été disponibilisé 7650 places en amphithéâtre, 4008 lits pour l'hébergement des étudiants et 1900 places dans les restaurants universitaires.

Jamais notre pays n'a été aussi près de la réussite, aussi près de l'émergence, mais jamais il n'a été aussi près de la catastrophe si on ne prend garde des tentatives de déstabilisation en cours.

Nous sommes au tout début d'une démocratie naissante, donc fragile.

L'Administration Roch Kaboré n'est peut-être pas la meilleure, mais elle n'est pas la pire non plus, et dans tous les cas, nous devons respecter le peuple, en acceptant le mandat qu'il lui a confié pour une durée de cinq ans, au bout duquel il sera jugé.

C'est cela être démocrate.