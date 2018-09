Burkina Faso: Etablissements financiers au Burkina - De bonnes performances en 2018

La direction nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a rencontré, le jeudi 27 septembre 2018 à Ouagadougou, les directeurs généraux des établissements financiers du Burkina Faso. A l'issue de leur concertation, la direction a animé un point de presse pour dévoiler le contenu des échanges.

Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays-membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) enregistre des performances économiques satisfaisantes et un dynamisme de croissance favorable au titre de l'année en cours, malgré quelques signes d'inquiétudes (dans le monde). Cette tendance est de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). En effet, lors d'un point de presse, animé le jeudi 27 septembre 2018 à Ouagadougou, le directeur national de la BCEAO, Charles Luanga Ki-Zerbo a fait savoir que le taux de croissance de l'Union est projeté à 6,3% et celui du « pays des Hommes intègres » à 7,0% contre 6,9% en 2017. « Ces évolutions se traduisent par des besoins de plus en plus importants de financement des entreprises, des ménages et des administrations publiques », a ajouté M. Ki-Zerbo.

Pour ce qui est de l'évolution du système bancaire burkinabè, il a relevé que les grands chantiers sur le plan comptable sont mis en œuvre de manière satisfaisante notamment avec l'ouverture de nouvelles banques. « Les performances du système bancaire reste favorable et permettent de renforcer le soutien de ce système à l'ensemble de l'économie dans les mois à venir », a-t-il dit. Par ailleurs, le directeur national a indiqué que l'inclusion financière de l'ensemble de la population de l'UEMOA reste un défi important. A cet effet, a-t-il précisé, qu'il y a une stratégie régionale qui se met en place et la stratégie nationale qui s'articule à cette dernière, est quasiment finalisée et des concertations sont prévues pour coordonner les instances nationales porteuses pour que d'ici quelques années, l'accès aux services financiers soit totalement généralisé.

Le vice-président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, Joël Touré, a fait remarquer que les meilleurs indicateurs de l'économie sont les points de croissance observés au niveau des banques et de l'accompagnement qu'elles déploient au sein des opérateurs économiques. « Nous apprécions ce cadre d'échanges que l'autorité de tutelle et les banques ont eu. Le fait que nous ayons des nouveaux entrants montre que la profession bancaire est en train de se consolider et nous voulons avancer sur l'inclusion financière afin d'amener toute la population à opérer dans un cadre réglementaire conventionnel », a renchéri M. Touré.

De la question sécuritaire

A l'écouter, le processus de transposition des dispositions de Bâle(Suisse) II et III au sein de l'Union ont pour objectif de renforcer la solidité et la stabilité des banques pour protéger les épargnants en cas de choc ou de crise financière. Du reste, M. Touré a souligné que les banques ont réaffirmé leur engagement à continuer à soutenir l'économie, les Petites et moyennes entreprises/industries (PME/PMI) et la croissance. Quelle est l'évolution du taux de bancarisation au Burkina ? La situation sécuritaire dans le pays n'a-t-elle pas des impacts sur l'activité des banques ? A la première préoccupation des journalistes, Charles Luanga Ki-Zerbo a expliqué que le taux de bancarisation est en progression, même si les chiffres ne sont pas encore disponibles.

En témoigne, a-t-il souligné, le nombre d'agences qui est actuellement à 300 et l'accroissement de la clientèle. « Il y a également les services money des sociétés de téléphonie mobile utilisés aujourd'hui par près de 60% de la population burkinabè. Cela permet un accès très élargi et facilite la circulation des moyens de paiements », a soutenu le premier responsable de la BCEAO au Burkina. Sur la sécurité, il a rassuré que pour le moment, il n'y a pas d'impacts directs sur le système bancaire, mais l'insécurité pourrait jouer sur le climat de confiance. « Le système bancaire doit aussi mettre à niveau ses outils et renforcer les échanges d'informations face à la menace », a suggéré le directeur national.

Les hommes de médias ont souhaité avoir des explications sur certains services bancaires qui devraient être gratuits (retrait au guichet GAB de la banque du client, consultation de solde au GAB, clôture de compte, etc.), mais facturé par certaines banques. Sur ce point, M. Ki-Zerbo s'est voulu catégorique : « Nous avons effectué des contrôles, mais toutes les banques appliquent notre réglementation et s'il y a un client qui constate qu'on l'a facturé pour un service gratuit, il peut nous contacter ». Quant à Joël Touré, il a fait remarquer que les établissements qui n'avaient pas encore adopté le système l'ont fait maintenant. Avant la fin de l'année en cours, les deux parties se retrouveront une fois de plus pour une concertation.