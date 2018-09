Burkina Faso: SAMAO 2018 - A la recherche de stratégies de croissance

La 3e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest (SAMAO) se tient du 27 au 29 septembre 2018, à Ouagadougou, sous le thème « L'exploitation des ressources minérales en Afrique : quelles stratégies pour en faire un moteur de croissance et de développement durable ? »

Le Burkina Faso veut se faire une grande place dans la promotion des activités minières en Afrique. En effet, le gouvernement burkinabè, en partenariat avec la Chambre des mines du Burkina (CMB) et l'Association des carrières, organise du 27 au 29 septembre 2018, la troisième édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest (SAMAO). L'ouverture de l'évènement, placé sous le thème « L'exploitation des ressources minérales en Afrique : quelles stratégies pour en faire un moteur de croissance et de développement durable ? » a eu lieu hier, jeudi 27 septembre dans la salle de conférences de Ouaga 2000, sous la présidence du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

Selon les organisateurs, la tenue de la SAMAO traduit la vision du gouvernement burkinabè en matière de promotion du secteur des mines et des carrières. Elle vise donc à offrir des opportunités d'investissements aux acteurs publics et privés, à attirer des investisseurs pour soutenir la croissance de l'activité extractive. Au cours des trois jours, outre les rencontres « B to B », « G to B » et les expositions, les participants venus d'une quinzaine de pays d'Afrique vont se pencher sur les défis liés au secteur minier, a indiqué le ministre des Mines et des Carrières, Oumarou Idani. Il s'agit, entre autres, de l'encadrement des exploitations artisanales et semi-mécanisées, des conditions de rentabilité des industries minières, de la transformation locale des produits miniers.

Assurer la sécurité des investissements

Le ministre a relevé que le secteur extractif apporte une grande contribution à l'économie nationale. « En 2017, l'or représentait 71% de nos recettes d'exportation correspondant à 1308 milliards de francs CFA contre 1 022 milliards en 2016. Sa contribution à la formation du PIB est passée de 8,3% en 2016 à 11,4% en 2017 », a-t-il précisé.

De l'avis du chef du gouvernement, le sous-sol burkinabè est riche et regorge un important potentiel minier et le Burkina y dispose d'un avantage comparatif décisif. Il a poursuivi qu'au regard de la part importante des mines et des carrières dans le développement national, l'Etat ne lésinera pas sur les moyens pour assurer leur protection, dans un contexte sécuritaire difficile. « Nous voudrions encore rassurer les investisseurs que le gouvernement est déterminé à poursuivre la politique que nous avons engagée pour la compétitivité, la sécurité, le développement du secteur minier, car les mines sont un levier de développement, de croissance, de lutte contre la pauvreté », a martelé Paul Kaba Thiéba.

Le secteur privé extractif, pour sa part, est disposé à jouer sa partition pour le développement du secteur, à côté des pouvoirs publics. « La promotion de la compétitivité du secteur minier burkinabè, la meilleure contribution de l'exploitation minière au développement du pays, le développement de l'expertise nationale, sont autant de problématiques qui engagent au quotidien les entreprises du secteur extractif et l'Etat burkinabè », a soutenu le représentant du secteur privé minier, Tidiana Barry, par ailleurs président de la Chambre des mines du Burkina (CMB).

Selon le commissaire en charge des mines et de l'énergie de la CEDEAO, Sédiko Douka, l'Afrique de l'Ouest représente 30% des réserves de pétrole, 30% de gaz naturel et regorge d'importants gisements miniers de classe mondiale par endroit. « Cette abondance de ressources minières et pétrolières place ainsi notre région au cœur des enjeux géostratégiques et mondiaux », a renchéri le représentant de l'institution communautaire.