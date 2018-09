Burkina Faso: Gendarmes tombés sur l'axe Inata-Djibo - Les trois victimes reposent à Ouahigouya

Les trois gendarmes tués sur l'axe Inata-Djibo ont été enterrés, le jeudi 27 septembre 2018 au cimetière d'Oufré à Ouahigouya.

La tristesse et la désolation se lisaient sur les visages des parents, collègues, autorités militaires et politiques présents au cimetière de Oufré à Ouahigouya où reposent désormais les trois gendarmes, Benoît G. Sampébré, Charles Kiendrebéogo et Jacob Kaboré. L'enterrement a eu lieu, hier 27 septembre 2018. Ces trois gendarmes sont tombés les armes à la main, à la fleur de l'âge, dans une embuscade tendue par des individus armés, le dimanche 23 septembre 2018 sur l'axe Inata-Djibo.

Le gouvernement et la hiérarchie militaire ont rendu hommage aux trois soldats et ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Pour le sacrifice et les services rendus à la nation, les victimes ont reçu à titre posthume, les honneurs militaires. Le représentant des familles des victimes, Fulbert Kabré, a remercié les autorités, l'armée nationale, la population du Yatenga et tous ceux qui ont effectué le déplacement au cimetière de Oufré pour rendre un dernier hommage à leurs enfants. « Nous voulons qu'avec l'aide du Tout-Puissant, le terrorisme n'ait ni de succès, ni d'avenir sur cette terre », a-t-il indiqué.

En rappel, c'est en ratissant la zone de l'enlèvement de trois employés de la mine d'or d'Inata, le dimanche 23 septembre 2018, qu'une patrouille de la gendarmerie est tombée dans l'embuscade d'assaillants. De source officielle, les 8 soldats du détachement du Groupement des forces antiterroristes (GFAT) tombés dans l'explosion d'un engin explosif, perpétré le mercredi 26 septembre 2018 dans le Sahel, vont être inhumés aujourd'hui 28 septembre à 14 h, à Ouahigouya, toujours au cimetière de Oufré.