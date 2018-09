Burkina Faso: Réconciliation - Les militaires radiés de 2011 prêts pour leur reconversion

Le regroupement des militaires radiés de 2011 a animé une conférence de presse, le jeudi 27 septembre 2018 à Ouagadougou. A l'occasion, les ex-soldats ont plaidé pour que la proposition de leur reversement au sein des ministères soit une réalité.

Les militaires radiés de 2011 sont inquiets de leur sort après sept ans d'attente. Ils l'ont fait savoir, le jeudi 27 septembre 2018, au cours d'une conférence de presse. Le porte-parole du regroupement des militaires radiés, Hervé Tapsoba, a indiqué que la majorité des soldats concernés peine à s'assurer un repas quotidien. Face à cette situation aggravée par les charges dues à la rentrée scolaire, le groupe interpelle une fois de plus les autorités à prendre en compte les propositions du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN). « L'institution a plaidé pour notre cause en proposant au gouvernement notre reversement dans les ministères autres que notre département de tutelle. Mais force est de constater que jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise dans ce sens », s'est inquiété Hervé Tapsoba.

Pour encourager le gouvernement à franchir le pas, le porte-parole des militaires radiés a apporté un démenti à l'information tendant à faire croire que certains d'entre eux n'étaient pas favorables auxdites propositions. « Il s'agit d'une campagne de désinformation pour nous diviser et décourager les personnes de bonnes volontés sensibles à notre situation. Nous sommes tous partant pour la mise en œuvre des décisions du HCRUN », a-t-il déclaré. M. Tapsoba a en outre interpellé ses camarades à s'abstenir de tout acte susceptible de ternir l'image du groupe et tendant à remettre en cause les négociations déjà engagées. Certains soldats radiés ne seraient-ils pas impliqués dans des actes terroristes ? Qu'en est-il de celui qui a été aperçu au cours de l'attaque de l'Etat-major des armées en mars 2018 ?

A ces questions des journalistes, le porte-voix des soldats radiés a rassuré que tous ses frères d'armes qui participent régulièrement aux rencontres du groupement ont une bonne conduite. « Nous leur prodiguons des conseils pour éviter ce genre d'actes», a-t-il signifié. Puis, de préciser qu'à la suite de l'attaque du 2 mars de l'état-major, le soldat radié en question n'est pas du côté de l'ennemi mais a plutôt prêté main forte à l'armée burkinabè. « Après vérification, l'on s'est rendu compte qu'il n'est pas impliqué dans l'attaque et il est présentement en liberté », a soutenu Hervé Tapsoba.