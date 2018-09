Burkina Faso: Salon international du coton et du textile - Transformer localement l'«or blanc »

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a donné le top départ du Salon international du coton et du textile (SICOT) le jeudi 27 septembre 2018 à Koudougou. Premier du genre, ce salon se tient sous le thème : « La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses ».

Plus d'un millier d'hommes d'affaires, d'industriels et d'acteurs de la filière coton et du textile venus de 27 pays d'Afrique et du monde sont réunis depuis hier à Koudougou, à l'occasion de la première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT). Ainsi du 27 au 29 septembre 2018, ces différents acteurs vont plancher sur les questions de transformation locale du coton en Afrique, en vue de trouver des solutions d'où le thème : « La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses ».

A l'ouverture du salon, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a indiqué que le SICOT vient à point nommé. A son avis, si la filière coton occupe une bonne place dans l'économie burkinabè, il n'en demeure pas moins qu'elle ne crée pas assez de valeur ajoutée en termes d'emplois et de richesses, à cause de la faible valorisation des maillons de la chaîne de valeurs. A titre illustratif, il a relevé que ce n'est que 2 à 3% du coton burkinabè qui est transformé localement. « Tout le reste est exporté et transformé à l'extérieur avant de revenir dans notre pays. Nous achetons des chemises à des coûts exorbitants dont le cours est lié au marché mondial. Si nous voulons réformer notre économie, il faut que nous soyons maîtres de nos matières premières à travers leur transformation locale », a-t-il soutenu.

Toutefois, le président du Faso a rappelé que la dynamisation de l'industrie textile en Afrique soulève plusieurs questions en amont. Il s'agit entre autres, des problématiques liées au développement des industries connexes pour les produits dérivés du coton, l'accès aux financements et aux marchés, l'insuffisance d'une main-d'œuvre locale qualifiée et adaptée, et la qualité des facteurs de production notamment l'énergie. « Je ne doute pas que ces questions trouveront des réponses appropriées vu la qualité des participants », a noté le président Roch Marc Christian Kaboré.

Le Burkina Faso, terre des affaires

Qu'à cela ne tienne, il a rassuré les potentiels investisseurs que le Burkina Faso est une terre de prédilection pour les affaires. « L'ensemble du dispositif administratif ainsi que les structures d'appui au secteur privé sont à votre disposition pour vous aider à réaliser vos projets. En plus, je m'engage à soutenir toute initiative impliquant l'ensemble des acteurs de la filière visant la transformation du coton», a-t-il déclaré. Pour cette 1re édition du SICOT, le pays invité d'honneur est l'Allemagne.

Au cours de la cérémonie inaugurale, le représentant du pays invité d'honneur, Nils Wortmann, a annoncé sa disponibilité à appuyer le développement de l'industrie textile au pays des Hommes intègres. « Nous allons appuyer la réalisation d'une étude de faisabilité relative au renforcement de capacités locales dans les différents maillons de la chaîne de valeurs du textile », a-t-il promis. Dans la même lancée, le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, parrain, de la première édition du SICOT, a soutenu que son institution attend « impatiemment » les conclusions du salon pour poursuivre utilement son accompagnement aux Etats-membres.

Car, de l'avis de Abdallah Boureima, la filière coton est créatrice d'emplois directs et de revenus pour plus de 15 millions de personnes dans l'espace communautaire. Cette performance aurait pu être nettement meilleure à ses dires, si 95% du coton de l'UEMOA n'était pas exporté. De ce fait, il a insisté sur la nécessité de s'engager dans une dynamique nouvelle de transformation locale du coton afin de créer la valeur ajoutée, de garantir la compétitivité du secteur. En attendant l'atteinte de cet objectif, le président Roch Marc Christian Kaboré a visité des stands d'exposition pour se faire une idée du savoir-faire des acteurs de la filière. Il est prévu durant les 72 heures du salon, dix panels animés par des spécialistes des différents maillons de la filière coton et des rencontres d'affaires.

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré a au cours du SICOT, rassuré les fils et filles de la région du Centre-Ouest que son engagement à redonner à Koudougou sa place de fleuron de l'industrie textile du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest sera tenu. Pour preuve, outre l'annonce de la réouverture de l'usine Faso Fani en 2019, il a soutenu qu'un projet de construction d'une nouvelle usine est en cours. «Nous sommes en discussion avec les investisseurs. Le projet est avancé à plus de trois quarts.

Si tout se passe bien, nous allons commencer bientôt la construction de cette usine qui doit occuper environ 60 hectares », a-t-il dévoilé. Il a rappelé que la construction de l'usine d'égrenage de coton biologique est sur de bons rails. Il a en outre déclaré qu'un projet de filature de coton à Koudougou est en discussion avec des partenaires japonais. A ses dires, toutes ces réalisations remettront la « cité du Cavalier rouge » au centre de l'activité cotonnière au Burkina Faso.

ES