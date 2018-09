Maroc: Le Maroc et le Sénégal co-organisent le Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain

La deuxième édition aura lieu les 16 et 17 octobre à Dakar

Le Maroc et le Sénégal organiseront conjointement la deuxième édition du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain (FOMAHDU), qui aura lieu les 16 et 17 octobre prochain à Dakar sous le thème «L'Afrique met en oeuvre le Nouvel agenda urbain : villes africaines et intégration urbaine».

S'inscrivant dans le cadre des relations ancestrales et fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, cette deuxième édition du FOMAHDU, organisée avec l'appui de l'ONU-Habitat, constitue un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre effective de ce Nouvel agenda, indique un communiqué conjoint du ministère marocain de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et du ministère sénégalais du Renouveau urbain, de l'habitat et du Cadre de vie.

Par ailleurs, dans la Déclaration issue du premier FOMAHDU, tenu en mai 2016 à Rabat sous le thème «Politiques urbaines et développement durable», les ministres africains ont décidé de pérenniser ce rendez-vous en tant que mécanisme de concertation régionale entre les acteurs de la ville en Afrique, de suivi-évaluation du Nouvel agenda urbain et comme instrument de renforcement de la coopération Sud-Sud et de partenariat entre les Etats africains, rappelle le communiqué.

En outre, il a été décidé que ce Forum tiendra sa session tous les deux ans et de confier le secrétariat intersession au ministère en charge du Développement urbain du pays hôte de la prochaine réunion.

Dans ce sens, l'organisation de la deuxième édition du FOMAHDU au Sénégal a été actée et a fait l'objet d'une convention de co-organisation entre les deux pays frères et ce, avec l'appui de l'ONU-Habitat, fait savoir la même source, ajoutant que ce forum ambitionne d'inscrire la démarche du Maroc et du Sénégal en matière d'établissements humains en phase avec le Nouvel agenda urbain tel qu'il a été adopté par la communauté internationale à la troisième Conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable «Habitat III», en 2016 à Quito.

L'ambition de ce forum est d'engager l'ensemble des pays africains dans une feuille de route commune dite «Feuille de route de Dakar» pour la mise en œuvre effective du Nouvel agenda urbain, avec des déclinaisons au niveau continental, sous-régional, national et territorial.

Plus de cinq cent participants internationaux sont attendus à Dakar, dont les ministres africains de Logement et de Développement urbain. Les journées du forum seront organisées en trois sessions thématiques sous forme de panels axés sur «Les urbanisations nouvelles», «La gouvernance des villes et des métropoles» et «La mise à niveau et le renouvellement urbains».

Ces panels seront animés par des experts, des ministres, des maires, des élus, des représentants d'organismes internationaux et des universitaires, fait-on savoir, ajoutant que ce forum sera clôturé par l'adoption de la Déclaration de Dakar.