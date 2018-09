Madagascar sollicite le soutien de ses partenaires pour mener à bien son processus électoral

Le Président par intérim de la République de Madagascar, Rivo Rakotovao, a sollicité jeudi de tous les partenaires au développement de son pays un soutien au processus électoral actuellement en cours dans l'île et dont l'issue, a-t-il dit, est « source d'espérance pour le peuple malgache ».

Dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, M. Rakotovao a rappelé que son pays ne pouvait plus être l'otage d'une « crise politique » et qu'en conformité avec les dispositions de la Constitution, le Président de la République, Héry Rajaonarimampianina, avait présenté sa démission.

Malgré cette « difficulté », il a estimé que la période que traverse actuellement Madagascar témoignait « d'une volonté certaine de consolider les avancées du pays en matière de démocratie ». Il a assuré que parallèlement à cette phase « marquante de son apprentissage de la démocratie, le pays a pu rétablir l'équilibre macro-économique ». Toutes les données, a-t-il dit, « témoignent d'une stabilité et d'une croissance qui méritent d'être soutenues et consolidées ».

Abordant les problèmes transnationaux, M. Rakotovao a estimé que l'évolution du monde exigeait que l'ONU s'y adapte pour apporter davantage de cohérence dans ses approches et réponses.

La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) est un chemin assuré non seulement pour asseoir le développement mais aussi pour lutter contre les inégalités et garantir les droits humains en vue de la promotion de l'inclusion sociale, condition indispensable d'une paix durable, a-t-il dit.

M. Rakotovao a également appelé à faire de la préservation de l'environnement une priorité si l'on aspire à éliminer de façon plus effective l'extrême pauvreté et à veiller à la durabilité et à la viabilité de notre planète. Tout en saluant l'initiative du Secrétaire général de convoquer l'année prochaine un sommet sur les changements climatiques, il a souhaité qu'une attention particulière soit accordée aux pays en développement. Il a également plaidé en faveur de la condition des femmes et des filles qui « demeurent la centralité du devenir de l'humanité ».

Il a par ailleurs évoqué la question de la santé, offrant l'expérience concluante de son pays qui à force de « persévérer » et avec l'appui de ses partenaires, a pu mettre en œuvre un système de couverture sanitaire universelle. Il a en outre souligné, non sans fierté, qu'avec le soutien de toute la famille des Nations Unies, Madagascar a été déclaré cette année « exempt de poliomyélite ».