Tunisie: Protéger les richesses de la Méditerranée

Un geste pour sauver notre mer!

Le forum de la mer-Bizerte 2018, rencontres euro-méditerranéennes de l'économie bleue durable, se tiendra les 20 et 21 octobre à l'hôtel Andalucia de Bizerte. Ce forum s'articulera autour de deux journées d'échanges entre experts et de rencontres avec le grand public.

De ce fait, Neji Jalloul, directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites), a déclaré : «L'Institut tunisien d'études stratégiques a fait émerger, début 2018, une réflexion sur le besoin de doter la Tunisie d'une stratégie maritime nationale afin de mieux maîtriser son espace marin et de renforcer sa présence dans ce domaine au niveau régional et international. Partant du constat que l'économie bleue au sens large ne représente encore que 12% du PIB tunisien, les marges de progression au niveau de la croissance et de la création de nouveaux types d'emplois sont évidentes». Et d'ajouter: «Mais au-delà de la Tunisie, la mer Méditerranée est au centre de nombreuses réflexions quant à la manière de conciier la nécessité d'une croissance économique s'appuyant sur les ressources maritimes et l'impératif de plus en plus pressant de préservation de l'environnement et du littoral».

Eponge de Kerkennah, emblème de la Saison Bleue...

S'exprimant sur le choix de l'éponge de Kerkennah comme emblème de la Saison Bleue, Néji Jalloul a expliqué, à ce propos, que l'éponge de Kerkennah témoigne de l'histoire d'un des peuples de la mer qui pratiquait dès l'Antiquité la pêche aux éponges au large de Kerkennah et qui a permis à la Tunisie d'être l'un des principaux pays exportateurs d'éponges naturelles au monde. En termes de valeur environnementale, l'éponge incarne par ailleurs un écosystème marin vertueux mais en danger: datant de plus de six cents millions d'années, il est menacé aujourd'hui d'extinction dans plusieurs aires maritimes.

Par ailleurs, le choix du pigment bleu est un clin d'œil au grand artiste plasticien français Yves Klein (1928-1962), célèbre pour ses monochromes bleus. Klein utilisait exclusivement des éponges naturelles originaires de Kerkennah enduites de ce pigment.

Les «éponges bleues» de Klein sont aujourd'hui des œuvres d'art, présentes dans les plus grands musées et collections au monde. Leur valeur marchande est considérable: un récent relief Éponge bleue datant de 1958 a été vendu par Christie's en mars 2018 pour 3.1 millions de dollars, alors qu'une éponge naturelle de ce format se vend aujourd'hui en Tunisie, à Kerkennah ou à Zarzis, à cinq dinars.

«Tournez-vous vers la mer! La mer est comme un enjeu stratégique, comme une source de l'histoire mais aussi d'avenir», a conclu l'ambassadeur de France.