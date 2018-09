Tunisie: Un poème visuel en noir et blanc

Magali Chouinard pose un regard tendre sur la solitude en tant qu'espace privilégié pour multiplier les rencontres de soi.

Faisant le pari du silence, de la lenteur et de l'absence de ligne narrative, elle donne le plein pouvoir d'évocation à sa poésie; captant l'attention et suscitant l'émotion chez les spectateurs par un enchaînement d'images et d'allégories La Femme blanche, c'est une présence et une intensité à fleur de peau; une poésie visuelle en contre-point du temps et de l'espace où le silence vient toucher l'âme.

En une succession de tableaux vivants, le personnage -- à la fois femme, enfant et vieille, loup et corbeau -- évoque la beauté de la solitude profonde et de la relation à soi. Magali tisse son histoire à coup d'émotions, de vibration de l'âme et de l'imagination avec des personnages muets et si criards denses, nets, aux tons francs et toute la mise en scène est en noir et blanc. C'est un fin dialogue entre l'image, le dessin, le corps, le masque et la nature. Doublé d'une exceptionnelle maîtrise technique et une recherche esthétique aussi fertile que singulière.