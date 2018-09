Tunisie: Histoires et mémoires

La pièce s'ouvre sur des personnages dans la pénombre, comme incrustés sur le fond de la scène, aplatis tels des ombres chinoises sur un fond rouge criard.

Ces dix années dans les méandres d'une vie politique éclatée, d'agitation sociale psychotique et de récits de vie éclaté forment la toile de fond de «Point départ» dont le titre arabe, est à notre avis plus précis : «Mémoire courte» car ça parle de mémoire, mémoire commune, mémoire personnelle, mémoire nationale et surtout de «mémoire- peau», celle qui se rappelle de la douleur et du déchirement. Les quatre personnages sont marqués par la rupture du lien familial, par des fractions sociales, et divergences de points de vue, aspirent à la reconstruction d'une nouvelle identité, une nouvelle mémoire et une nouvelle histoire en comptant sur « l'oubli ».

Le flic qui veut se faire une nouvelle virginité après les écarts de la dictature, il se range parmi les révolutionnaires, l'infirmière en quête d'idéal se porte volontaire auprès des sit-ineurs de La Kasbah, la journaliste, en mal d'exercice de son métier, se convertit en gérante de cabaret et l'intello, qui bascule dans le religieux.

L'écriture de Wahid Ajmi se laisse lire à plus d'un niveau : l'histoire du pays, l'histoire des personnages dans leur petit groupe social et leurs histoires individuelles. Chacun porte en soi ses différents niveaux de lecture et évolue, dans la pièce, selon sa propre trajectoire marquée par le mal d'être, les différentes tentatives de se frayer un chemin dans le marasme d'«une révolution»... une révolution sur le système, sur le groupe, sur les autres et sur soi mais se retrouve encore une fois pris au piège dans le sillage du groupe, de la logique de la meute et du troupeau.

«Point départ» (Dhakira Kassira) lève le voile sur les différentes aliénations de l'humain : « l'Establishment », le système, le religieux, le politique, la décadence, la chute des valeurs et l'ajustement de ces derniers selon le contexte...

Deux autres personnages sont témoins de cette agitation, mais qui sont absents sur scène : le père dont l'évocation reste un moteur dramatique essentiel, et l'enfant dont la seule représentation se limite à son image projetée sur écran, témoin de ce qui se passe.

Au-delà de la noirceur du thème, «Point départ» reste une belle comédie hilarante à plus d'un titre : hilarante dans la noirceur et dans la douleur d'une mémoire courte, sélective et oublieuse, dans les saynètes qui s'imbriquent tel un puzzle ou des vignettes d'une BD pour former un tout, dans le débit de parole rapide des comédiens comme s'ils avaient peur d'être rattrapés par le temps, peur de l'oubli et des trous de mémoire et dans les caricatures menées par un jeu d'acteurs fort talentueux.

Wahid Ajmi est un metteur en scène et un auteur intelligent, car il a su mettre à plat des thématiques aussi brutales comme le pouvoir, la torture, la presse, la corruption, les alliances contre nature dans une écriture textuelle et scénique tout en finesse et surtout sans forcer le trait avec des slogans qu'on brandit comme des étendards...

La scène finale reste des plus significatives et des plus subtiles avec en projection 2D des deux personnages/absents : le vieil homme et l'enfant qui tournent le dos au public et aux personnages de la pièce. Une image qui évoque, pour nous, le personnage de « Handhala » du caricaturiste palestinien Néji El Ali, ils tournent le dos à ceux qui ont la mémoire courte et avancent, main dans la main, vers la source de lumière mais aussi vers un avenir incertain qui serait, peut-être, lumineux ou aveuglant.