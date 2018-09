Tunisie: "Les cours particuliers doivent revenir dans l'enceinte de l'établissement scolaire"

La solution est donc claire. Les cours particuliers doivent revenir dans l'enceinte de l'établissement scolaire, là où elles seront pédagogiquement et administrativement encadrées. De plus, nous devons également être conséquents avec nous-mêmes quand nous constatons que l'indice des prix qui concerne les tomates, les pommes de terre... ne comporte pas les tarifs des cours particuliers alors qu'il s'agirait d'un moyen cohérent de quantifier la pression exercée sur les parents.

-Autant nous soutenons l'initiative du ministre, autant nous sommes perplexes à cause de son manque de clarté à propos des moyens et des mécanismes avec lesquels il souhaite mener cette guerre. Des précisions de sa part seraient les bienvenues pour que l'Otic et les autres structures sachent comment elles peuvent le soutenir.

Dans le détail, notre enquête a révélé qu'un élève du primaire coûte de 30 à 60 dinars par mois en cours particuliers et cela monte de 40 à 80 dinars pour les collégiens et atteint les 80 à 150 dinars pour les lycéens. Ce qui est étonnant, c'est que les élèves en préparation du baccalauréat suivent des cours particuliers dans toutes les matières, y compris le sport !

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.