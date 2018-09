Tunisie: Quand la marionnette parle, il faut tendre l'oreille

La troupe entièrement féminine composée de trois marionnettistes : Fadia El Tannir, Suha Nader et Tamara Keldany, qui ont donné, avec leur pièce « Histoires de femmes de mon pays », une belle leçon de citoyenneté.

Trois histoires courtes qui exposent 3 problématiques sociales : d'abord l'héritage, ensuite, l'inégalité des salaires et, enfin, le mariage précoce. Pour chacune de ces problématiques les marionnettes exposent, la situation s'en va alors, un débat avec l'assistance.

Les marionnettistes, avec beaucoup d'humour, demandent à des personnes dans la salle de monter sur scène pour un échange argumenté afin de rétablir le droit et dénoncer l'injustice et revendiquer l'égalité des sexes.

Militantes et artistes, ces trois femmes, usent de la marionnette pour être un médium dans ce débat sociétal que vit le monde arabe. Avec beaucoup de finesse et de doigté, plusieurs techniques de manipulation : ambres chinoises, marionnettes à fils, à tiges et à contrôle.

Au-delà de l'artistique, qui aide à l'adhésion du public et au divertissement, l'expérience de la troupe «Les amis de la marionnette » reflète un des aspects les plus importants du rôle que peut jouer cet art dans l'éducation et dans le changement des mentalités.