Tunisie: Pourquoi les municipalités sont-elles à la merci des privés ?

Et puis, cette autre interrogation non moins embarrassante : jusqu'à quand continuera-t-on à se rabattre sur les secours des privés... aux frais de la princesse ? Ces entreprises privées, dont on salue, au passage, le sens du civisme, le patriotisme et surtout la générosité, pourraient à la longue, et c'est tout à fait légitime, exiger d'être payées pour chaque intervention, s'agissant d'un manque à gagner à répétition affectant lourdement leurs recettes. Y a-t-on pensé ?

Autant nous saluons avec ferveur l'apport précieux de ces entreprises de bâtiment, autant nous nous interrogeons sur les raisons qui ont obligé nos municipalités à rester «éternellement» à la merci de ces entreprises dès que s'amènent les inondations. Une «dépendance» d'autant plus tenace qu'à chaque drame, il a été vérifié que ce sont toujours les engins des privés qui sauvaient la situation. Et dire que cela se répète à l'infini dans quasiment toutes les régions du pays.

