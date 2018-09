Tunisie: Amalgame entre les Kottabs et les écoles coraniques

«C'est la famille qui décide quelle est la meilleure éducation pour son enfant, et ce, en fonction de leurs convictions personnelles. C'est un choix, d'usage partout dans le monde. Mais il est important que l'Etat veille à ce que l'apprentissage des enfants soit un apprentissage de qualité. L'objectif des établissements préscolaires est d'apprendre aux enfants à jouer ensemble, faire des amis et travailler en équipe afin de développer au maximum leurs capacités cognitives», a fait savoir, Lilia Peters.

Pour le ministère de la Femme, de l'Enfance, de la Famille et des Seniors, les écoles coraniques n'ont aucun cadre réglementaire. Mme Asma Matoussi Hidri, de la direction de la petite enfance au sein du ministère, a souligné, dans une déclaration à La Presse, que les écoles coraniques sont des espaces anarchiques, dont le concept a été inventé par des personnes intruses dans le domaine de la petite enfance. Par ailleurs, elle a appelé à ce que les parents consultent la liste des jardins d'enfants, des crèches et des garderies, désormais contrôlés par le ministère de tutelle.

Il a souligné que, contrairement aux écoles coraniques qui sont considérées comme des établissements anarchiques, les «Kottabs» sont des institutions dédiées à la petite enfance et qui sont régies par le ministère des Affaires religieuses. À cet égard, Ahmed Adhoum a affirmé que le manuel scolaire utilisé par les éducateurs dans les Kottabs connus sous le nom de «Meddeb», est validé par le ministère de l'Education et est conforme aux standards internationaux d'enseignement de la petite enfance.

