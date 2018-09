Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Eternel pétard mouillé ?

Si on ajoute à tout cela le problème de coordination entre des armées aux modes de fonctionnement différents, on a bien peur que ce qui était au départ une idée généreuse ne soit en fin de compte qu'un pétard mouillé.

Et si déjà pour le lancement on peine à réunir ces 400 malheureux millions d'euros, qu'en sera-t-il des fonds nécessaires à la pérennisation de l'opération ?

Depuis, l'on assiste à une sorte de glissement du foyer du péril sécuritaire du Mali vers le Burkina Faso où les terroristes font la navette entre le nord et l'est du Pays : ces derniers mois en effet, la partie orientale du Burkina Faso était devenue un véritable terrain miné puisqu'il ne se passait pas une semaine sans qu'un véhicule militaire saute sur un engin explosif improvisé.

C'est à peine si, au-delà des deux officiers, les procureurs tchadien et mauritanien Idriss Déby et Mohamed Ould Abdelaziz, tous deux militaires de formation, ne chargeaient pas en creux leurs homologues des trois pays, tous trois des civils, qui ne seraient rien d'autre que de mauvais fantassins.

