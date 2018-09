Burkina Faso: Décès Missa Hébié - Mort la caméra à la main

La première édition du Salon international du coton et du textile (SICOT) se tient du 27 au 29 septembre… Plus »

Après une licence en cinéma, sciences et techniques de l'audiovisuel, Missa Hébié a effectué des stages en Europe et au Canada. Il a réalisé plusieurs documentaires, des fictions courtes et des moyens et longs métrages. Révélé au grand public en 2006, grâce à la série «Le commissariat de Tampy » qui a eu un succès éclatant en Afrique francophone, il n'a cessé d'enchaîner les productions cinématographiques. Il a également occupé divers postes de responsabilité dont celui d'adjoint au secrétaire permanent du FESPACO et de directeur adjoint au secrétariat des programmes de la télévision nationale du Burkina.

