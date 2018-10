Mali: New York - Le Mali et le Botswana signent un accord-cadre de coopération

En marge de la participation du chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Keïta(IBK) , aux travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Kamissa Camara, et son homologue du Botswana, Dr Unity Dow, ont signé mardi dernier un accord-cadre de coopération. Lequel permettra de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays.

Les deux ministres en charge des Affaires Étrangères ont paraphé leur signature sur les documents. « Il permettra sans aucun doute de resserrer les liens entre le Botswana et le Mali » déclare le département des affaires étrangères du Mali.

Cet accord concrétise la volonté commune des gouvernements des deux pays de contribuer au développement de leur économie respective et au bien-être de leur peuple à travers une coopération mutuellement avantageuse. Il vise aussi à raffermir les relations d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les deux pays.

Spécifiquement, l'accord permettra de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale entre le Mali et le Botswana dans les domaines politique, économique, commercial, de l'éducation, de l'information et de la communication, de la jeunesse et des sports. Il servira aussi de cadre pour promouvoir, notamment les échanges entre les deux pays dans les domaines de la formation, des voyages et des bourses d'études, des expositions et des foires commerciales.