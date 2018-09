Congo-Kinshasa: Antonio Guterres s'est entretenu avec Joseph Kabila à New York

Lors de la réunion entre le président congolais et le secrétaire général de l'ONU, il a bien sûr été question des élections. Officiellement, Antonio Guterres dit simplement avoir félicité la RDC des progrès réalisés dans leur organisation. C'est notamment la désignation d'un dauphin par Joseph Kabila qui aurait soulagé, même s'il reste des sujets d'inquiétudes qui ont été exprimés, dit-on, sans plus de précisions.

Après plusieurs reports, le secrétaire général de l'ONU a finalement pu s'entretenir à New York avec le président congolais mercredi 26 septembre. Une rencontre qui intervient alors que la RDC avait refusé de participer à la réunion de haut niveau sur la situation dans le pays qui devait se tenir ce vendredi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, et finalement annulée.

