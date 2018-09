Madagascar: Affaire Anjozorobe - Vers une nouvelle plainte des « zanak'Androy »

Vidéos. Depuis le jour où Hery Rajaonarimampianina, candidat à sa propre succession a quitté le pouvoir le 7 septembre dernier, les langues commencent à se délier. Des photos et vidéos confirmant la présence à la carrière de Marotsipohy de Matthieu Rajaonarimampianina font surface. Des documents sur lesquels on voit le fils de l'ex-président, accompagné par un huissier de Justice et des éléments armés des Forces de l'ordre, à bord de deux véhicules 4X4 appartenant à la Présidence de la République. Face à ces nouveaux éléments de preuve, les proches de la victime et les « zanak'Androy » commencent à rehausser le ton. Ils exigent désormais la restitution du corps de leur fils.

« Le président Hery Rajaonarimampianina a demandé des preuves, désormais nous disposons des documents prouvant la présence et l'implication de son fils dans le meurtre de notre frère ». C'est ce qu'a déclaré Armand, frère de Mandignisoa, le jeune homme tué lors de la fusillade qui s'est produite le 22 février 2016 à la carrière d'Ankaraoka, dans la Commune rurale de Marotsipohy, District d'Anjozorobe. Jusqu'à présent, le corps de ce jeune natif de la Région Androy reste introuvable. A l'époque, cette affaire a provoqué une friction entre l'association des natifs de la Région Androy et le régime Rajaonarimampianina.

