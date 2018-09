Madagascar: Barea - Vers une bataille du milieu avec Rayan Raveloson

La forme de Métanire. Du coup, l'arrivée de Rayan Raveloson va soulever une véritable bataille du milieu car outre Ibrahim Amada et Marco Ilaimaharitra qui ont largement rempli leur contrat contre le Sénégal, il y a aussi Deba Kely et Dimitry Caloin pour ne parler que des éléments à vocation défensive car dans ce compartiment, il y aussi Njiva, Voavy Paulin, Bolida et Carolus.

L'urgence reste cependant de trouver un attaquant pour pallier aux lacunes de Faneva Ima Andriantsima qui a de plus en plus de mal à convaincre, mais de l'avis de certains, il est indispensable aux yeux de Dupuis qui n'ose pas le sortir.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.