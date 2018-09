Madagascar: Paul Rabary - « Un sondage pertinent est utile dans une démocratie qui se respecte »

Mais il appartient aux sondeurs de présenter une photographie qui respecte la morphologie et les catégories socioprofessionnelles existantes des électeurs pour que le sondage reflète fidèlement la réalité du terrain. Enfin il faut respecter scrupuleusement la loi dans un Etat de droit. En d'autres termes, au lieu d'interdire la publication d'une enquête d'opinion, nous devrions plutôt soutenir et exiger des sondeurs de nous donner une photographie exacte de l'opinion publique », a déclaré le candidat numéro 8... Une belle réflexion, un bon exemple.

En effet, les sérieux candidats à la magistrature suprême ne devraient pas avoir peur de la vérité, que cela leur soit avantageuse ou non. « En tant que sociologue, l'enquête d'opinion est une photographie nécessaire et indispensable pour savoir mesurer et comprendre l'opinion publique. Dans une démocratie qui se respecte, le sondage d'opinion est un outil essentiel.

