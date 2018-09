Madagascar: Grande Braderie - Une édition sous le signe de l'innovation

En 2019, la Grande Braderie de Madagascar fêtera ses vingt années de présence sur le marché de l'événementiel. Une présence qui a fait de cet événement, un concept bien ancré dans toutes les régions de Madagascar Vingt ans après, la Grande Braderie de Madagascar a connu plus devingt concurrents.

Mais elle reste encore et toujours, le plus grand événement public à succès. Et ce grâce à l'innovation qui sera encore l'élément essentiel de la prochaine édition qui aura lieu du 3 au 7 octobre prochain au palais des sports.

« Nous avons opté pour un partenariat gagnant-gagnant » a déclaré hier, lors d'un point de presse, Harilala Ramanantsoa, Présidente de Madavision. En effet, grâce à la Grande Braderie, les partenaires et les participants ont une plateforme d'échange direct avec les consommateurs, et ils peuvent ainsi réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Quant aux visiteurs, ils ont droit à des produits de qualité à des prix qui défient toute concurrence. En effet, la condition sine qua none pour participer à la Grande Braderie est toujours l'application de la remise d'au moins 15%. Une fois de plus, tous les secteurs d'activité seront représentés à la Grande Braderie qui prévoit également une série d'animations.

Par ailleurs, en partenariat avec le sponsor Open Flex, la Grande Braderie de Madagascar va accueillir les jeunes ingénieurs industriels de l'université polytechnique de Vontovorona qui y feront une promotion de leur filière, et les opportunités sur le métier d'ingénieur industriel. Ils ont invité quelques sociétés industrielles malgaches dont Salone, qui présentera les différentes étapes de sa production industrielle. Des conférences seront également organisées par ces jeunes industriels. Les visiteurs auront également l'occasion de gouter Fresh 0% alcool, la bière non alcoolisée, boisson officielle de l'événement. Bref, la Grande Braderie de Madagascar sera l'événement à ne pas rater de la semaine prochaine.