Madagascar: Soupçon de détournement l'ARM - D'anciens ministres dans le collimateur de la Justice

Sur les cinq routes nationales prévues dans l'accord de crédit, seule une cinquantaine de kilomètres sur la RN4 a fait l'objet d'intervention. Deux des neuf ponts prévus être réhabilités sur la RN4 seulement ont été finalisés. Pourtant, la mise en œuvre dudit projet a été déjà déclarée terminée par la Banque mondiale. D'après nos sources, cette affaire impliquerait un détournement d'une valeur de 35,5 milliards d'Ariary, soit 10,4 millions USD. Parmi les personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire figureraient entre autres, d'anciens ministres et des hauts responsables privés et publics. Histoire à suivre.

L'Autorité Routière de Madagascar (ARM) est dans le collimateur de la Justice. Des irrégularités auraient été constatées dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet d'Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la Vulnérabilité » (PUPIRV). Un projet financé par la Banque mondiale qui a approuvé en 2012, le financement de la Sous-composante A.1 qui consiste à la réhabilitation d' « infrastructures vitales de transport ». Prévus être finalisés au mois de juin dernier, bon nombre de travaux inscrits dans cette sous-composante ont été abandonnés. Les activités identifiées initialement dans ce projet concernaient entre autres, des travaux de réhabilitation d'urgence et de préservation de ponts métalliques sur des routes nationales, dont ceux concernant Kamoro et Betsiboka sur la RN4, la reconstruction de neuf petits ponts, ainsi que les travaux d'urgence sur des routes nationales 4 ; 6 ; 7 ; 12 et 25.

