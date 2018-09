Madagascar: Orange Money - Une décennie d'innovation financière en Afrique

Avec le lancement de m-kajy, l'offre de crédit digital commercialisée au travers d'Orange Money, Orange a de nouveau démontré qu'elle œuvre chaque jour à améliorer le quotidien des malgaches. L'aventure Orange Money illustre la puissance du digital pour un pays comme Madagascar. Argent, énergie, éducation... Dans les mois et années à venir, Orange Madagascar utilisera le digital pour toujours plus rapprocher ses clients de ce qui leur est essentiel », a affirmé Michel Degland, DG Orange Madagascar.

Avec une dynamique de croissance qui s'accélère et un chiffre d'affaires en progression de 60 % de 2016 à 2017, Orange Money est devenu un des principaux relais de croissance du Groupe sur le continent. « Dans certains pays, le service permet à près de 50% des utilisateurs, d'accéder à des services bancaires dans un environnement caractérisé par une faible bancarisation », ont indiqué les promoteurs de la solution. D'après eux, Orange Money a un impact fort sur le quotidien des populations et sur les économies, et représente bien plus qu'une solution de transfert. « En 10 ans, le nombre de services Orange Money a quadruplé, permettant l'inclusion financière des populations et participants, au développement économique des pays ».

