Madagascar: Processus électoral, satisfecit de la communauté internationale

Ce quasi monopole des « pseudos favoris » ne favorise évidemment pas les véritables débats d'idées. Cependant, malgré cela, les citoyens gardent intact leur sens des réalités. Les rassemblements de foule avec prestation d'artistes et slogans enflammés n'impressionnent plus les futurs électeurs. La démocratie a quand même du plomb dans l'aile quand on voit les autorités interdire la publication de résultats de sondage. Mais qu'à cela ne tienne, le processus électoral n'a pas été mis à mal. La campagne électorale officielle débutera le 7 octobre et se déroulera avec des règles très strictes. La communauté internationale s'en félicite.

Les appréciations de la communauté internationale sur le processus électoral malgache sont dans l'ensemble positives. Jusqu'à présent, aucun incident ne s'est produit pour empêcher son bon déroulement. Madagascar, en effet revient de loin si l'on fait un bref retour sur les dernières années. Le pays commence à se remettre de la période troublée de la transition et il a la chance de voir enfin se dérouler une élection de manière transparente et crédible.

