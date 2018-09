Madagascar: NOORO Tower - Un nouveau centre commercial à Ambohitrarahaba

Ils ont ajouté que des grandes marques et des produits de haute qualité sont déjà commercialisés sur le site. « Même si on ne vient rien acheter, il est plaisant de pouvoir circuler au milieu de produits venant des quatre coins du globe », ont-ils affirmé.

« Plus besoins de supporter les bouchons d'Analamahintsy pour se rendre auprès des grandes et moyennes surfaces du centre-ville. Mode, bijouterie, beauté, gastronomie et événements culturels, se regroupent dans ce centre qui offre une expérience de shopping unique. Plusieurs magasins sont déjà présents à l'instar de Gascom Nooro Tower, de la Salle De Reception Dimbiniala, du Cérémonie Hall, ou encore du Nooro Resto », ont soutenu les responsables auprès du centre.

