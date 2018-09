Madagascar: IFM - Ariry et Harivola présentent deux pièces en solo

Pour « Only memories stay », le chorégraphe Harivola Rakotondrasoa met en avant son rapport émotionnel à la ville. L'on s'attend donc à une sorte d'expression urbaine dans ses mouvements. Entre le confinement et l'explosion, la danse de cet artiste est une recherche perpétuelle de soi par la lecture de son environnement direct.

Deux chorégraphes sont les créateurs de ces représentations, à savoir Ariry Andriamoratsiresy et Harivola Rakotondrasoa. Pour la première pièce, elle a été créée en 2000. «Mpirahalahy mianala » a beaucoup voyagé depuis, puisqu'elle s'est retrouvée sur les planches aux Etats-Unis, en Afrique et en Europe. La revoir permettra donc de savoir si le concept qu'elle soutint tient toujours dix huit ans après.

Les deux spectacles de danse qui se tiendront ce jour à l'IFM Analakely s'intituleront « Mpirahalahy mianala » et « Only memories stay ».

