Madagascar: Action citoyenne du groupe Filatex - Campagne de don de sang à Analakely

Sensibilisation. Notons qu'en amont de chaque journée de don de sang, le groupe entreprend une campagne de sensibilisation sur les radios, d'autant plus que le taux d'analphabétisme est de 25% en moyenne. Le choix repose sur le fait que la culture de l'oralité est encore celle qui domine à Madagascar, donc les radios sont encore les médias les plus efficaces pour mobiliser le plus grand nombre. Par ailleurs, un médecin d'Etat présent hier a exposé les avantages des dons de sang : « Le don de sang présente un avantage mutuel. Pour le donneur, il favorise la fluidité de la circulation sanguine et un meilleur renouvellement des cellules. Pour le bénéficiaire, il sauve carrément une vie. » Il convient de noter qu'en amont de chaque prise de sang, une consultation médicale est effectuée pour savoir si oui, le donneur volontaire peut vraiment donner son sang. Ensuite, une analyse est réalisée pour connaître la qualité du sang et savoir si celui-ci peut être définitivement acheminé vers la banque de sang. Ce bilan sera ensuite envoyé vers les donneurs volontaires, car il leur est utile dans le suivi de leur santé.

