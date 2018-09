Madagascar: Association « Villa Vatosoa » - Soutien indéfectible à Andry Rajoelina

Faire élire. Notons que l'association « Villa Vatosoa » regroupe les exploitants ou professionnels, c'est selon des pierres précieuses qui opèrent sur l'ensemble du territoire. L'association compte dans ses rangs 5 100 membres. Toutefois, elle reste ouverte à tous ceux qui voudraient encore y adhérer. Toujours dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, « l'association fera tout pour faire élire Andry Rajoelina, et ce, à commencer par Antehiroka », a fait savoir le président de l'association. Faut-il souligner que le Quartier Général de « Villa Vatosoa », sis à Ambohibao, sera inauguré dimanche prochain, et ce serait également l'occasion pour présenter les membres du bureau exécutif de cette association. En outre, « Villa Vatosoa » est également connue pour ses œuvres sociales.

Cette association reste notamment convaincue sur le bien-fondé du projet de l'initiateur de la révolution Orange à travers l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM), et ce, pour sortir le pays de sa situation actuelle. Rivolalaina Vonjy de brosser un tableau plutôt sombre de la Grande Ile. « Les malgaches vivent dans l'extrême pauvreté, l'économie ne cesse de dégringoler. De ce fait, Madagascar a besoin de quelqu'un qui a un projet viable notamment sur le plan organisationnel et technique pour gérer les ressources du pays», a-il-soutenu. Selon ses dires, l'IEM reste ainsi la solution pour Madagascar.

