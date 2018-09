Madagascar: Chevening Alumni Forum - Grande affluence des jeunes hier au Carlton Anosy

Leadership. L'obtention de la bourse Chevening constitue ainsi une belle opportunité pour les jeunes, a affirmé Estelle Flavie Ratoandrosoa, une ancienne bénéficiaire de la bourse Chevening qui a étudié les relations internationales et le genre à l'Université de Bristol. Selon les témoignages des membres de l'association CAM, l'enseignement prodigué basé sur le « critical thinking » est épanouissant sur le plan universitaire, personnel et relationnel. D'ailleurs, le succès de ce Forum a montré la capacité de leadership de ces organisateurs, qui ont également assuré la réussite de la conférence de haut niveau dont les intervenants sont composés d'experts, reconnus dans leurs domaines respectifs tant au niveau national qu'international. Ces experts ont été choisis pour leurs expertises sur les thèmes de la conférence, notamment le Développement International, l'Investissement et Business, ainsi que la Conservation. Par ailleurs, une exposition porte-ouvertes était également au programme de l'événement, permettant aux jeunes d'avoir toutes les informations nécessaires concernant la bourse Chevening.

Poursuivre les études en Angleterre intéresse beaucoup les jeunes à Madagascar. Cela a été prouvé par le grand succès du premier Forum Chevening Alumni, organisé par l'association CAM (Chevening Alumni Madagascar). En effet, ces anciens bénéficiaires de la bourse Chevening veulent faire connaître la bourse auprès des candidats potentiels, et aussi des acteurs professionnels locaux à Madagascar. Initié en 1983, « Chevening Scholarship » est le programme de bourse du gouvernement britannique, offrant aux futurs leaders du monde, l'opportunité d'étudier au Royaume-Uni. « Chevening est principalement financé par le Foreign and Commonwealth Office (FCO), mais aussi des organisations partenaires. La bourse Chevening offre aux futurs leaders la chance d'acquérir un Master's degree dans n'importe quelle filière dans une Université de leur choix au Royaume-Uni. Les bénéficiaires de Chevening sont des candidats ambitieux, avec une forte capacité de leadership dans leurs pays respectifs. Les anciens bénéficiaires de Chevening forment un puissant réseau composé de quelques 50,000 leaders de haut niveau repartis dans le monde entier », ont indiqué les organisateurs du Forum.

