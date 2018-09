Ile Maurice: Metro Express et examens de SC-HSC - Première réunion du comité mis sur pied par l'État

Dans les milieux proches du ministère de l'Éducation, on explique avoir agi sur les recommandations des Infrastructures publiques. «Le ministère des Infrastructures publiques a avisé celui de l'Éducation que ce serait mieux de prévenir les candidats qu'ils devraient sortir plus tôt», indique-t-on.

«Les enfants sont en train de jouer leur avenir en quelques jours seulement. On doit faire en sorte que cela se fasse en toute sérénité», disait hier le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, Nando Bodha. Il devait toutefois ajouter qu'«il faut aussi que les enfants soient concernés et que les parents les aident à quitter la maison tôt. On doit tous collaborer afin qu'il n'y ait pas de stress».

Lors de la réunion de cet après-midi, il s'agira de dégager une solution. Le comité, présidé par le Chief Executive Officer de Metro Express Ltd, réunira des représentants du ministère de l'Éducation, du MES, de la National Transport Authority, de la Road Development Authority et de la police, entre autres.

Opération damage control. C'est ce vendredi 28 septembre, à 14 heures, à Ébène, que se réunira pour la première fois le comité mis sur pied par l'État. Objectif : se pencher sur le cas des candidats aux School Certificate (SC) et Higher School Certificate (HSC) qui devront impérativement arriver à l'heure aux centres d'examens, malgré les embouteillages causes par les travaux du Metro Express.

