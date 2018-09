Ile Maurice: Honoraires de l'ex-juge Lam Shang Leen - Me Teeluckdharry se rétracte

Depuis la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue, vendredi 27 juillet, l'ex-Deputy Speaker de l'Assemblée nationale multiplie les offensives contre l'ex-juge Lam Shang Leen. Il a notamment envoyé une correspondance à Navin Beekharry, Chairman du Task Force Committee et directeur de la commission anticorruption (ICAC), et fait une déposition à la police, ciblant Paul Lam Shang Leen.

C'est le jeudi 6 septembre que l'avocat parlementaire a fait une demande d'injonction pour bloquer le paiement destiné à l'ex-président de la commission drogue. Dans le document déposé en Cour suprême, Me Sanjeev Teeluckdharry avait indiqué que «sa rémunération sera déboursée de l'argent du contribuable». Et d'ajouter que l'ex-juge ne l'a n'a pas été traité de façon équitable lors de ses dépositions devant la commission d'enquête.

Lors de la précédente séance, vendredi dernier, le juge Bobby Madhub avait demandé à Sanjeev Teeluckdharry en quelle capacité il voulait empêcher l'État de payer Paul Lam Shang Leen, qui est représenté par Me Joy Beeharry. L'audience avait ainsi été renvoyée à ce vendredi, pour qu'il s'explique. Sauf que l'avocat parlementaire a fini par se désister. Sollicité, Me Teelukdharry n'a pas souhaité faire de commentaire.

Il a retiré sa demande d'injonction contre le paiement des honoraires du président de la commission d'enquête sur la drogue, l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. C'est ce que Me Sanjeev Teeluckdharry a fait savoir, par le biais de son avocat, Me Ravi Rutnah, ce vendredi 28 septembre. L'affaire a été appelée devant le juge Bobby Madhub en référé ce matin.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.