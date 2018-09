Ile Maurice: Assemblée générale de l'ONU - Le Premier ministre à la tribune ce soir

Il devrait axer son discours sur le dossier Chagos. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui sera à la tribune des Nations Unies ce vendredi 28 septembre, interviendra à partir de 20 heures, indique sa cellule de communication. Il sera le 13e intervenant de la journée.

C'est la deuxième participation de Pravind Jugnauth en tant que chef du gouvernement à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies à New York. Pravind Jugnauth ne compterait pas changer de ton vis-à-vis du Royaume-Uni et des États-Unis au sujet du dossier Chagos.

Son allocution intervient trois semaines après les auditions portant sur l'avis consultatif à la Cour internationale de justice et plus d'un an après le vote de la résolution mauricienne par 94 États membres des Nations unies. L'occasion pour le Premier ministre mauricien de revenir sur cette «solidarité» quasi unanime qui a permis à Maurice de porter ce contentieux sur l'échiquier mondial. Il devrait ainsi rendre hommage à ses pairs pour leur soutien appuyé pour que Maurice complète son processus de décolonisation.

Malgré les récents développements à La Haye, le dossier Chagos n'aurait pas été abordé lors de sa brève entrevue avec le président des États-Unis, Donald Trump, à l'occasion de la réception qui s'est tenue lundi soir, 24 septembre, à Lotte New York Palace. L'équipe de communication de Pravind Jugnauth a d'ailleurs posté la photo souvenir avec Donald Trump et son épouse, Melania Trump, sur sa page Facebook.

Outre des réunions bilatérales sur place notamment avec la chef de la délégation indienne, la ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj, le Premier ministre a participé mercredi soir, 26 septembre, à une autre réception. Celle-ci a été offerte par Donald Tusk, président du Conseil européen.

Cette 73e assemblée générale des Nations unies, qui s'est ouverte mardi, réunit les leaders mondiaux. Hormis les discours et séances plénières, les travaux de l'Assemblée générale comprennent une longue liste de réunions et d'événements en parallèle. Ainsi, une réunion de haut niveau s'est tenue sur le financement du Programme de développement durable d'ici 2030. Et une autre, sur le thème Mettre fin à la tuberculose.

La situation au Yémen et au Soudan du Sud a fait l'objet d'un forum. Une déclaration politique pour la Paix a aussi été élaborée en l'honneur de Nelson Mandela.