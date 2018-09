Sénégal: Réunion sur la tuberculose à New York - Diouf Sarr partage les progrès du Sénégal

Dans le cadre d'un plan stratégique national (PSN) 2018-2022, en rapport avec les orientations de la conférence de Moscou pour mettre fin à la tuberculose à l'ère du développement durable, Diouf Sarr informe que l'approche multisectorielle met l'accent sur «les déterminants socio-sanitaires de la maladie, pour amener certains départements ministériels à contribuer à la résolution des problèmes et par conséquent à augmenter la détection des cas et le succès du traitement».

Placé sous le thème : «Mettre fin à la tuberculose : une réponse mondiale urgente à une épidémie mondiale», Abdoulaye Diouf Sarr, lit-on dans le communiqué, a partagé «les progrès significatifs dans le succès du traitement (86%), dans la gestion de la coïnfection TB/VIH (95% mis sous ARV) et 65.000 patients sauvés de la tuberculose entre 2012 et 2017».

