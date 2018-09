Sénégal: Hommage national à Bruno Diatta - Macky Sall mobilise la république

Le chef de l'Etat a présidé hier, jeudi 27 septembre 2018, la cérémonie d'hommage national à Bruno Louis Robert Diatta, désormais ancien ministre, chef du protocole de la présidence de la République. À ses côtés, Macky Sall avait tout ce que le Sénégal compte comme personnalités politiques, religieuses et coutumières, à l'exception de ses deux prédécesseurs à la tête du Sénégal, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui ont envoyé des représentants.

Rappelé à Dieu le vendredi 21 septembre dernier, à son domicile sis à Fann, Bruno Louis Robert Diatta, désormais ancien ministre, chef du protocole de la présidence de la République a eu hier, jeudi 27 septembre, droit à un hommage national à la dimension des 45 ans qu'il a consacrés au service de l'Etat du Sénégal dont 41 passés au service du protocole de la présidence de la République. Devant les grilles de la grande porte du Palais de la République où s'est tenue cette cérémonie d'hommage de la République, trois tribunes ont été installées pour accueillir les invités. Aux côtés du chef de l'Etat, Macky Sall, qui a été obligé d'annuler tous ses déplacements à l'étranger depuis le 21 septembre dernier, jour du décès de Bruno Diatta, il y avait tout ce que le Sénégal compte comme personnalités, qu'elles soient du milieu politique comme des cercles religieux et coutumiers. Du président de l'Assemblée nationale au médiateur de la République en passant par le Premier ministre et les présidents du Haut conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental et les membres de ces différentes institutions pour ne citer que ceux-là, tous ont à répondre présents à la cérémonie.

Des responsables de l'opposition ont également fait le déplacement à l'image de Mamadou Diop Decroix d'Aj, Oumar Sarr du Pds, l'ancienne mairesse de Bambey et ministre libérale Aïda Mbodj, Abdoulaye Baldé, ancien secrétaire de la Présidence de la République, maire de Ziguinchor, de même que des membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal. Du côté de la famille de Bruno Diatta, il y avait sa veuve, Mme Thérèse Diatta qui était accompagnée de ses enfants Guilaine, Yalisse, Pierre et Olivier et d'autres membres de la famille venus du village de Cabrousse d'où l'ancien chef du protocole est originaire. Pour accueillir tout ce beau monde, trois tribunes ont été installées sur le boulevard de la République devant le Palais dont l'une réservée au chef de l'Etat, les membres des institutions de la République et la famille proche du défunt. Les deux autres tribunes installées sur les deux côtés du boulevard de la République étaient respectivement réservées aux autres membres de la famille de Bruno Diatta (droite) et les autres invités à cette cérémonie (gauche).

Pour marquer la solennité de cette cérémonie, les autorités ont fait décorer le boulevard de la République de drapelets aux couleurs nationales, du Palais de la République à la place Washington (devant le ministère de l'Intérieur), comme lors des grands événements de la République à l'image des visites de chefs d'Etat étrangers. Ce tronçon très fréquenté de la capitale sénégalaise, qui mène directement au Palais de la République en passant par la Cathédrale de Dakar, était aussi fermé à la circulation des véhicules, tout le temps de la cérémonie d'hommage. La circulation des piétons était également réglementée par les forces de sécurité jalonnant le long de cet axe routier. Un détachement inter-armé composé d'une compagnie de l'armée de l'air, de terre et la marine nationale ainsi qu'un escadron de la garde présidentielle et la musique principale des forces armées ont été mobilisés pour les honneurs militaires.

Le cercueil de Bruno Diatta transporté à bord du Command-car de l'armée

C'est à bord du command-car militaire que la dépouille de l'ancien chef du protocole de la présidence de la République est arrivée devant le Palais de la République où le chef de l'Etat a présidé la cérémonie de son hommage national. Le cortège a été escorté par les motards de la garde présidentielle, de la morgue de l'hôpital principal de Dakar jusqu'à destination. Sur les lieux, six officiers de l'armée ont porté le cercueil de l'ancien chef du protocole de la présidence de la République, de ce véhicule blindé des forces armées nationales à bord duquel monte le chef de l'État, lors de chaque fête nationale, jusqu'à l'emplacement prévu devant sa veuve, quelques minutes après l'arrivée sur les lieux du chef de l'Etat.

Bruno Diatta décoré à titre posthume Grand-croix dans l'ordre national du Lion

Lors de cette cérémonie d'hommage national, le chef de l'Etat, Macky Sall, qui a rendu un vibrant hommage à son défunt chef du protocole de la présidence de la République ne s'est pas simplement contenté de beaux témoignages à l'endroit de Bruno Diatta. En effet, pour remercier l'illustre défunt pour tout ce qu'il a fait pour la République, le président a élevé à titre posthume Bruno Diatta à la dignité de Grand-croix dans l'ordre national du Lion. Cette distinction est la plus haute au Sénégal.

Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade, les grands absents

Le président Abdou Diouf et son successeur, Me Abdoulaye Wade, ont été les grands absents lors de la cérémonie d'hommage national rendu à Bruno Diatta hier, jeudi. Alors que le désormais ancien chef du protocole de la présidence de la République a consacré 32 ans à leur service (20 ans pour Diouf et 12 pour Wade), ces anciens chefs d'Etat n'ont pas fait le déplacement pour assister à son enterrement. Le président Diouf qui avait pourtant recommandé à son successeur Me Wade de garder Bruno Diatta s'est contenté d'envoyer ses enfants Pédro et Habib pour le représenter au moment où Me Wade a misé sur Oumar Sarr, secrétaire général adjoint du Pds.

Quatre chefs d'Etat africains se font représenter

Lors de la cérémonie d'hommage rendu à Bruno Diatta, l'ancien chef du protocole de la présidence de la République, quatre chefs d'Etat africains ont envoyé des délégations à la cérémonie présidée par le chef de l'Etat. Il s'agit entre autres du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé de Guinée et Adama Barrow de Gambie. Touché par ce geste, le chef de l'Etat, Macky Sall, dans son allocution a ainsi tenu à exprimer ses vifs remerciements à l'endroit de ces pays amis et frères qui sont «venus partager notre deuil».