Ile Maurice: Barrage «balayé» à Pomponette - Le promoteur sud-africain persiste

Le ministre du Logement et des terres, Mahen Jhugroo, en prend aussi pour son grade. Mardi 25 septembre, AKNL avait, en effet, à nouveau demandé au ministre d'agir une bonne fois pour toute. D'autant que Clear Ocean Hotel and Resorts serait dans l'illégalité pour non-respect des conditions d'obtention du bail. «Le ministre Jhugroo a encore une fois montré où allait son allégeance. Ce projet est une farce !»

Sauf que le promoteur ne l'entendait pas de cette oreille. Et a vite fait de rafistoler ce barrage. En témoignent des photos sur la page Facebook d'AKNL. Suscitant l'ire du collectif. «Un barrage rafistolé et dangereux a été dressé sournoisement à nouveau. Un barrage qui porte aussi le sceau de l'irresponsabilité de ce gouvernement. Voyez le peu de considération pour la sécurité du public», s'insurge AKNL.

Dame Nature, disait le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), semblait être de leur côté. Surtout après que les fortes houles ont balayé le barrage en tôle érigé sur la plage de Pomponette par le promoteur sud-africain Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd.

