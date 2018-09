Ile Maurice: Elle lance un vase sur son époux, il la frappe avec une bouteille de bière

L'épouse raconte qu'une dispute a éclaté vers 19 heures. Elle explique que son conjoint avait déjà bu quelques verres et qu'il n'avait pas apprécié des commentaires de leur fille. «Notre fille est âgée de 13 ans, elle était dans sa chambre quand son père s'est précipité pour aller la frapper. Ce type d'incident ne s'est jamais produit auparavant. Il a l'habitude de crier après nos enfants mais en aucun cas de les frapper. J'ai été prise de panique et je voulais protéger ma fille. J'ai vu le vase à fleurs et je l'ai frappé avec alors qu'il avait le dos tourné.»

Cette dernière avait, quelques instants plus tôt, envoyé un vase à fleurs sur la tête de son mari. Suivant cette dispute conjugale, la trentenaire a porté plainte contre son époux, un homme de 42 ans, au poste de police de la localité pour coups et blessures mardi 25 septembre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.