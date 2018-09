Ile Maurice: Héroïne dans ses parties intimes - Deux complices de Shivam Mungalia arrêtés

Ashvin Jungalee, qui travaille comme barman, et Jim Harold Ezekeil Begué qui est serveur, ont passé la nuit en détention. Ils devaient être traduits devant le tribunal ce vendredi 28 septembre. C'est l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la division nord, menée par le chef inspecteur Bhojraj Seeballuck, qui a procédé à leur arrestation.

Ashvin Jungalee, 22 ans, et Jim Harold Ezekeil Begué, 27 ans. Ces habitants de Plaine-des-Papayes et Bois-Mangues, respectivement, ont été coffrés hier, jeudi 27 septembre, en soirée. Les deux jeunes sont soupçonnés d'être les complices de Shivam Mungalia, 22 ans. Ce dernier a été coffré mardi 25 septembre à l'aéroport de Plaisance. Il avait dissimulé dans ses parties intimes 108,32g d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 1 624 650.

