Sénégal: Magistral et majestueux hommage du Président Macky SALL au serviteur Bruno Diatta

éditorial

Le Chef de l'État sénégalais Macky SALL l'a fait. L'hommage qu'il a rendu au serviteur infatigable Bruno DIATTA au nom de la République et du peuple fut majestueux et magistral.

Dans l'élégance et la grandeur des mots. Dans le ton et le contenu du discours à la Marquise. Oui Macky SALL, l'un des quatre Chefs d'État et le dernier de ceux là, à avoir travaillé avec le très « raffiné » Bruno DIATTA, a réussi la cérémonie d'hommage dédiée à ce grand commis de l'État, aux valeurs exceptionnelles. Les mots du Président SALL ont été forts, touchants et spirituellement « corrects ». Une marque de compassion agissante qui dit long sur la sincérité de la proximité entre les deux hommes. Le Président Jeune Frère qui loue les qualités d'un Aîné, prototype achevé d'un forcené au travail et d'un État discret qui tient sur de bonnes béquilles. En dépit des turpitudes et des contingences d'une République fut-elle debout ou assise. Magistral discours pour la profondeur du témoignage. Majestueux pour la grandeur des deux praticiens du palais qu'ils sont et qui ont appris à s'aimer et à se respecter.

Urbi orbi, le Président Macky SALL a sublimé les Sénégalais. Que des larmes, regrets et souvenirs ... Macky SALL s'est rapproché de son peuple. Le geste et la démarche pédagogique de l'événement post-mortem sont grandioses. Le peuple dans sa diversité culturelle et confessionnelle a bien apprécié cet hommage exceptionnel consacré à un des dignes fils du pays. Quelle chance pour le Chef de l'État d'avoir travaillé avec Bruno, six ans durant, et de l'avoir accompagné vers sa dernière demeure ? Sous son magistère. Les trois prédécesseurs de Macky SALL n'ont pas eu cette chance avec Bruno DIATTA. La baraka du ciel dirions nous. Certes, le destin est parfois cruel, ce rendez-vous avec la mort, mais Macky SALL peut être réconforté d'avoir côtoyé, d'une proximité inoxydable, le « vaillant veilleur » Bruno et d'avoir vu sa dépouille. Devant un lieu mythique: le palais de la République. En sa qualité de Président de toute la nation.

Macky SALL a donc rempli sa mission. Celle de veiller sur le discret Bruno, après que l'allégeance et la rigueur du protocole ont veillé sur le locataire du palais. Symbolique! Seulement le fait d'avoir ajourné son voyage à Bamako (République du Mali) alors que l'avion s'apprêtait à décoller du tarmac de l'aéroport, aurait suffi d'un témoignage à l'attachement du Président à son Frère Bruno.

Un acte de sagesse et d'humilité, salué à l'unanimité par les citoyens du pays et au delà. L'aéropage de personnalités prestigieuses présentes à cette cérémonie d'hommage consacrée au virtuose Bruno en dit long. Le doyen Georges Ouégnin, le dernier Directeur du Protocole d'État du Président Houphouët-Boigny, une icône respectée du protocole africain, était aussi là. Bruno DIATTA l'a méritée. Ils avaient des rapports affectueux.

Macky SALL entre dans l'histoire cérémoniale des carnets d'un Président qui resteront gravés à jamais. Merci Président.