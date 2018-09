Nigeria: Basket - Les Nigérianes sorties par les Américaines en quart du Mondial

L'équipe féminine de basket-ball du Nigeria été éliminée 71-40 en quarts de finale de la Coupe du monde 2018, ce 28 septembre à Tenerife, par les grandissimes favorites du tournoi, les Américaines.

La raclée promise aux Nigérianes en quarts de finale de la Coupe du monde 2018 de basket-ball n'a pas eu lieu, ce 28 septembre à Tenerife. Mais les championnes d'Afrique 2017 ont subi la loi de la meilleure nation de la planète, neuf fois sacrée en seize éditions.

Les Africaines n'ont pourtant pas été ridicules face aux Américaines, notamment en première période. En début de rencontre, ces dernières se sont même laissé surprendre par des « D'Tigress » agressives aussi bien en défense qu'en attaque. Des Nigérianes qui n'hésitent alors pas à tirer au panier vite, quitte à rater leurs tentatives. A ce jeu-là, les Etats-Uniennes sont d'ailleurs beaucoup plus maladroites que leurs adversaires.

Sûres de leurs forces, les tenantes du titre prennent toutefois l'avantage au score pour la première fois, à la 18e minute de jeu. A la pause, le Nigeria est ainsi mené 27-23.

Une deuxième période à sens unique

Durant la seconde période, l'arrière Sue Bird et ses coéquipières accélèrent le rythme, marquant notamment 12 points d'affilée durant le dernier quart-temps. Avec 19 points, l'intérieure US Breanna Stewart est particulièrement à son avantage et martyrise les dernières représentantes du continent dans ce Mondial 2018.

Eliminées, les Nigérianes peuvent embellir un peu plus leurs parcours, déjà exceptionnel avec 3 victoires en 5 rencontres et une plache inédite pour l'Afrique en quart de finale. Leur nouveau but : faire aussi bien ou même mieux, en matches de classement, que l'équipe d'Egypte masculine, 5e du Mondial 1950. Il s'agit toujours du meilleur classement d'une sélection africaine, hommes et femmes confondus, en Championnat du monde/Coupe du monde de basket.

Quant aux Américaines, elles affronteront les Belges ou les Françaises le 29 septembre en demi-finale de cette édition 2018.