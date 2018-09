Congo-Kinshasa: Plus d'un million de déplacés dans l'est de la RDC où sévit le virus Ebola

Certains récents survivants d'Ebola et l'UNICEF se sont associés pour aider à prévenir la transmission de cette maladie mortelle dans l'Est de la RDC.

A noter que malgré cette insécurité, les autorités sanitaires congolaises et l'OMS ont repris depuis mercredi leurs activités de riposte sur le terrain. En RDC, 154 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 123 confirmés et 31 probables. Sur les 123 confirmés, 70 sont décédés et 43 sont guéris.

Cette situation humanitaire dans l'Est de la RDC est d'autant plus dramatique que cette zone de violence est le nouveau foyer d'Ebola. Déclarée le 1er août à Mangina, à 35km de Béni, cette dixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais a tué 101 personnes.

Le HCR estime que plus d'un million de personnes sont déplacées dans le Nord-Kivu. Il s'agit de la plus forte concentration de personnes déplacées internes en RDC.

« Le retour à la paix est désormais menacé et le personnel du HCR rapporte que près de 16.000 personnes ont fui leur domicile, dont beaucoup pour la deuxième fois en un an », a fait remarquer Babar Baloch.

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s'est vivement préoccupée par l'insécurité dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), où les attaques se sont multipliées ces dernières semaines près de la frontière congolaise avec l'Ouganda, dans la région de Beni, dans la province du Nord-Kivu, et plus au nord, dans la province d'Ituri.

