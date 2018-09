Algérie: Benghabrit réaffirme la poursuite des efforts pour pallier la surcharge des classes

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

A ce propos, la ministre a passé en revue l'ensemble des projets relatifs à l'édification des établissements scolaires à Alger-Est, notamment au niveau de la circonscription de Baraki, et plus précisément dans la commune des Eucalyptus.

Par ailleurs, Mme. Benghabrit a fait état des éléments essentiels à l'origine de ce phénomène, outre la croissance démographique et les opérations de déménagement et de relogement enregistrées à l'est d'Alger, le retard accusé quant à la réception de nouvelles structures.

Cette question, a-t-elle poursuivi, revêt "un intérêt particulier et fait l'objet d'un suivi quotidien", ajoutant que "nous avons toujours reconnu l'existence de ce problème, notamment à Alger-Est. Nous suivons la situation avec intérêt, et avons effectué avec les autorités concernées, des visites de terrain dans différentes régions connaissant une surcharge afin d'examiner toutes les solutions possibles".

En réponse à une question à l'APN lors d'une séance plénière, présidée par Said Bouhadja, et consacrée aux questions orales, la première responsable du secteur de l'Education a précisé que son département "poursuit ses efforts en vue de pallier la question de la surcharge enregistrée au sein de certains établissements scolaires notamment à Alger-Est".

