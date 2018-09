Portés disparus et retrouvés sans vie, le dimanche 23 septembre dernier, les 3 gendarmes ont été inhumés le jeudi 27 septembre 2018 au cimetière de Oufré à Ouahigouya, devant une foule composée de parents et connaissances, des frères d'armes des victimes, des autorités administratives et politiques.

Le Burkina Faso est de nouveau sous le choc quand, le dimanche 23 septembre, les corps sans vie des 3 gendarmes tombés dans une embuscade sur le champ de bataille à Tongomaël, ont été retrouvés. C'est au cimetière de Oufré, à Ouahigouya, qu'ils ont été inhumés dans la soirée du jeudi 27 septembre 2018. La cérémonie des obsèques en vue de leur inhumation a été ponctuée par une décoration à titre posthume. Et c'est le ministre en charge de la Sécurité, Clément Sawadogo, qui a ouvert la série de décorations. Cette distinction témoigne de la reconnaissance de la Nation burkinabè à leur égard, pour leur bravoure et leur amour pour la défense de la patrie.

C'est pendant l'oraison funèbre que l'identité des disparus a été dévoilée. Né en 1979, à Léo dans la Sissili, le Maréchal-des-Logis chef Sampébré G. Bénoit totalise 14 ans 9 mois et 22 jours de service. Il est marié et père d'un enfant. Le MDL Kaboré Jacob, né le 8 septembre 1991 à Kaya dans le Sanmatenga, a une carrière professionnelle de 4 ans 8 mois 21 jours. Le MDL Kiendrébéogo Charles, né le 8 novembre 1993 à Doulougou dans le Bazèga, n'aura servi la Nation que pendant 2 ans 7 mois et 23 jours. Ils laissent derrière eux des parents inconsolables. Des prières ont été dites en hommage aux disparus par l'aumônier militaire, l'Abbé Charles Gansonré, dans une ambiance de vives émotions. Tous jeunes sous-officiers, ces disparus laissent derrière eux des frères d'armes dans une profonde douleur, sans oublier le Burkina Faso pour lequel ils se sont battus durant leur vie. Que leurs âmes reposent en paix !

Quant au représentant des parents des victimes, Kaboré Philbert, consterné dans la douleur certes, il a traduit sa gratitude à leurs voisins respectifs et à toute la population pour la mobilisation avant de conclure en ces termes : « Nous disons qu'avec l'aide du Tout-Puissant, le terrorisme n'aura ni de succès, ni d'avenir sur cette terre burkinabè ». Le ministre Clément Sawadogo, présent à ces obsèques, peut-être dépassé par les événements, n'a pas voulu se prêter aux questions des journalistes puisque demain 28 septembre, ce même cimetière accueillera les 8 soldats tués le 20 septembre dernier entre Baraboulé et Djibo, lorsque le véhicule de ravitaillement a sauté sur un engin explosif.