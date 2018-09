Afrique: Gestion de la crise migratoire - L'échec de la politique européenne

Champion d'Afrique en 2013, vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2014. Et depuis, plus rien. Le… Plus »

Les pays africains ont appelé, en outre, l'Europe à concrétiser ses engagements avec l'Afrique en matière de développement et coopération économique afin de maintenir les populations et de les dissuader de s'aventurer dans des traversées illégales.

Ces désaccords sur l'accueil de ces quelques migrants clandestins, fuyant la pauvreté et les conflits, ont mis à nu l'incapacité de l'UE à faire face à cette problématique, regrettent des observateurs et Organisations internationaux.

Les pays africains de plus en plus confortés dans leur position

Alors que la plupart des migrants tentent de fuir la pauvreté et les conflits, en traversant la Méditerranée à leurs risques et périls, les Etats européens envisagent de fortifier le vieux continent en renforçant les effectifs des gardes-frontières et demandent aux pays de l'Afrique du Nord de créer des centres de rétention avec une promesse d'"aide financière".

