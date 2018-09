Algérie: Abdelwaheb Djazouli en concert à Alger

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

En 2009, il enregistre son premier single intitulé "Kounti Aliya takadbi"(Tu m'avais menti), suivi de "Hayaw" en 2012 et "Nedjma", sorti deux ans plus tard.

Passionné et inspiré par de grands noms du chaâbi dont El Hadj M'hamed El Anka, El Hachemi Guerrouabi, Abdelwahab a fait ses classes au Conservatoire d'Alger où il apprend à jouer de la guitare, du luth et de la mandoline.

Accompagné d'un orchestre de huit musiciens dont un luthiste, pianiste et un percussionniste, Abdelwaheb Djazouli a revisité des classiques du chaâbi, exécutés avec une finesse vocale et instrumentale. Des titres, très connus du public comme "Bin el bareh oua lyoum" (entre hier et aujourd'hui), "ma narafech oua ana sghir " (Petit, je connais rien), ont suscité de l'admiration d'un public chaleureux.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.