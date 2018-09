Algérie: Guitouni - Vers l'exploitation du gaz de schiste dans un cadre "réglementé"

- Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

Rappelant que le niveau de couverture en gaz naturel avait atteint 60% à l'échelle nationale, le ministre a ajouté que "si nous arrivons à un taux de couverture de 100%, cela veut dire que nous allons consommer tous ce que nous produisons, et arrêter, partant, nos exportations et perdre des revenus considérables en devises. Nous sommes dans l'obligation donc de trouver d'autres sources de production du gaz".

S'exprimant lors d'une conférence de presse, en marge d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN) présidée par Said Bouhadja, M. Guitouni a indiqué en réponse à une question portant sur l'orientation vers d'autres sources pour la production du Gaz, "nous allons nous orienter vers l'exploitation du gaz de schiste (...) car nous sommes obligés d'augmenter les capacités de production, d'autant que la consommation interne est en constante augmentation et les députés ne cessent de réclamer le raccordement des 48 wilayas du pays au gaz naturel avec un taux de 100%".

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité de trouver d'autres sources de production du gaz et répondre à la demande interne, relevant la nécessaire orientation vers l'exploitation du gaz de schiste dans un cadre "réglementé" prenant en compte toutes les dimensions sanitaires et environnementales.

